三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降

昨早7時許，數十人從理大離開，中間夾雜穿黑衣及其他顏色衣服的人。他們甫走到科學館道即遇上警方發射多枚催淚彈，部分人折返，爬欄杆回校園，另有人舉傘擲汽油彈還擊；另一批人沿科學館道走到科學館對出，亦遭警方施放催淚彈逼退，警方拘捕多人，其中一人頭破血流，有圍觀市民與警對罵，氣氛一度緊張。

中午兵分兩路 警堵截逼退

理大校園昨全日遭警包圍，中午再有留守者嘗試突圍，約100人從學校正門步出，兵分兩路，一批人沿暢運道跑往紅磡方向離開，遇到警方施放催淚彈，結果要折返，部分人爬過鐵欄重返校園；另一批人嘗試沿漆咸道南逃去，其間警方水炮車及裝甲車先後抵達暢運道及漆咸道南交界防線，水炮車射水驅散，防暴警察亦施放多輪催淚彈，示威者再退回校園。

昨午3時許，數名示威者在校內跑出，其中兩人走到連接理大的行人天橋上蓋，除下頭盔，舉高雙手，主動走向防暴警察，附近數十名市民見狀情緒激動，有自稱家長者一度跪下，希望警方讓學生安全離開。兩人之後在警員協助回到地面及帶走。

（反修例風暴）