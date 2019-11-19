要聞
下一篇 上一篇

列如期舉行3條件：停暴力 不堵路 停砸交通設施 連日不穩 聶德權：區選改期風險大增

【明報專訊】區議會選舉周日（24日）舉行，近日多區持續發生激烈衝突，政制及內地事務局長聶德權昨提出區選如期舉行的3項條件，包括立即停止暴力和威嚇；隧道、幹線及道路必須不被堵塞；並要停止破壞交通設施、避免癱瘓交通。他又提出3個措施，包括派駐足夠保安人員應付安全風險，除警察和民安隊外，亦會外聘保安公司人員。

另聘保安公司人員駐守

聶德權昨稱，過去周末局勢「大大增加了區議會選舉不能如期舉行的風險」，政府已制定數方面措施，包括擴大禁止拉票區範圍，使投票選民有更大緩衝；派駐足夠保安人員到票站應付安全風險；消防處成立快速應變小組，迅速撲滅票站可能出現的火警。他說選民前往票站領取選票時，要讓票站職員核對身分證及看清容貌，故不能蒙面和穿戴其他裝備。

聶德權強調，當局每日都會審視形勢、評估風險，再決定選舉是否如期舉行。他說：「我未能告訴你相關（押後）決定會何時作出，因為真的不想做（這決定）。」他說，票站職員要在選舉日或前一日跨區前往票站做準備工作，故堵路會令票站無法運作。

區諾軒：條件主觀

立法會議員區諾軒認為，聶德權提出的條件主觀，如堵塞道路至什麼規模便取消選舉、如何定義「干擾票站」，這都是由政府判斷，對此感憂慮。他稱擴大禁止拉票區以處理衝突並不對口，舉例若「藍絲」要指摘他人為「曱甴」、「暴徒」，即使是禁止拉票區內亦非違例；至於派駐警察到票站，區諾軒稱過往警方對親政府、「在野候選人」態度不同，憂慮其執法有偏私。

謝偉俊質疑警有否餘力

立法會議員謝偉俊稱，明白政府冀盡全力令區選如期舉行，但至今仍「打到七彩」，其他國家在此情况下都不會輕言選舉，因對選舉公平、選民保障都會造成威脅。他憂慮屆時有人刻意破壞票站安全，冀政府多解釋措施。謝又說，現時警方已疲於奔命，擔心是否有足夠警力保護600多個票站。謝偉俊參選灣仔樂活選區，對手為楊子雋。

此外，選舉事務處昨發稿稱，已向413萬名選民郵寄投票通知卡，部分上次選舉票站因不同原因未能借出，故相關選民需前往與上次選舉不同的票站。處方稱，當日將開放610個一般投票站及23個專用投票站，約九成半票站都方便行動不便、使用輪椅選民進出。

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕
百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕
人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕
人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕
家長尖東尋親 16歲子媽媽：感覺近一點
家長尖東尋親 16歲子媽媽：感覺近一點
禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法
禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法
未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微
未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微
泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治
泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治
首宗案件昨再押後 控方索法律意見
首宗案件昨再押後 控方索法律意見
三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降
三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降
51志願醫護記者涉暴動被捕
51志願醫護記者涉暴動被捕
警叫下跪 記者拒屈從 手機被解鎖 相機遭翻看
警叫下跪 記者拒屈從 手機被解鎖 相機遭翻看
留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少
留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少
外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」
外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」
有人衝便利店取糧 擬逃走者謝絕追訪
有人衝便利店取糧 擬逃走者謝絕追訪
清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
CNN攝得疑土製炸彈
CNN攝得疑土製炸彈
登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義
登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義
警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備
警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備
認東鐵運走被捕者 警：唯一可行交通
認東鐵運走被捕者 警：唯一可行交通
盧偉聰退休 稱不認同獨立調查
盧偉聰退休 稱不認同獨立調查
與市民口角 警員呼「劏曱甴」「六四重演」
與市民口角 警員呼「劏曱甴」「六四重演」
英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預
英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預
陳帆：東西隧巴士線加班 研免費渡輪駁灣仔
陳帆：東西隧巴士線加班 研免費渡輪駁灣仔
夏志誠圖入理大 警稱參與暴動
夏志誠圖入理大 警稱參與暴動
星火匯豐帳戶被關
星火匯豐帳戶被關
港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏
港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏
催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診
催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診
紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構
紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構
入浸大今起要查證件
入浸大今起要查證件
十面圍堵 四方營救
十面圍堵 四方營救