列如期舉行3條件：停暴力 不堵路 停砸交通設施 連日不穩 聶德權：區選改期風險大增

另聘保安公司人員駐守

聶德權昨稱，過去周末局勢「大大增加了區議會選舉不能如期舉行的風險」，政府已制定數方面措施，包括擴大禁止拉票區範圍，使投票選民有更大緩衝；派駐足夠保安人員到票站應付安全風險；消防處成立快速應變小組，迅速撲滅票站可能出現的火警。他說選民前往票站領取選票時，要讓票站職員核對身分證及看清容貌，故不能蒙面和穿戴其他裝備。

聶德權強調，當局每日都會審視形勢、評估風險，再決定選舉是否如期舉行。他說：「我未能告訴你相關（押後）決定會何時作出，因為真的不想做（這決定）。」他說，票站職員要在選舉日或前一日跨區前往票站做準備工作，故堵路會令票站無法運作。

區諾軒：條件主觀

立法會議員區諾軒認為，聶德權提出的條件主觀，如堵塞道路至什麼規模便取消選舉、如何定義「干擾票站」，這都是由政府判斷，對此感憂慮。他稱擴大禁止拉票區以處理衝突並不對口，舉例若「藍絲」要指摘他人為「曱甴」、「暴徒」，即使是禁止拉票區內亦非違例；至於派駐警察到票站，區諾軒稱過往警方對親政府、「在野候選人」態度不同，憂慮其執法有偏私。

謝偉俊質疑警有否餘力

立法會議員謝偉俊稱，明白政府冀盡全力令區選如期舉行，但至今仍「打到七彩」，其他國家在此情况下都不會輕言選舉，因對選舉公平、選民保障都會造成威脅。他憂慮屆時有人刻意破壞票站安全，冀政府多解釋措施。謝又說，現時警方已疲於奔命，擔心是否有足夠警力保護600多個票站。謝偉俊參選灣仔樂活選區，對手為楊子雋。

此外，選舉事務處昨發稿稱，已向413萬名選民郵寄投票通知卡，部分上次選舉票站因不同原因未能借出，故相關選民需前往與上次選舉不同的票站。處方稱，當日將開放610個一般投票站及23個專用投票站，約九成半票站都方便行動不便、使用輪椅選民進出。

明報記者

（反修例風暴）