泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治

本身為律師的立法會議員謝偉俊表示，判決結果突顯香港仍有法治，即使政府亦不一定全對，舉例早前英國政府亦被判違憲，判決反映三權分立可互相制衡。他認為須待雙方陳辭後，處理條例的後續事宜，舉例法庭接受非法集結中禁止蒙面，會否有期限供政府修正條例涵蓋的幅度等。

立會小組爭拗應否讓官員解說

楊岳橋：立會不能處理違憲法例

至於立法會的禁止蒙面規例小組何去何從？小組昨召開會議，因政府以「先訂立，後審議」形式處理條例，法例上月16日交立法會大會省覽後，審議期只得4周，亦未能在立法會大會通過延展審議期，意味審議期已過。主席黃定光昨再度舉行會議，原定邀請官員解釋條文，但已未能更改草案內容。

建制、泛民一度就應否邀請官員解說爭論，公民黨黨魁楊岳橋稱，立法會不能處理違憲的法例，認為委員會不可能繼續討論，官員亦不能用會議平台發言。謝偉俊會上稱，政府可承諾暫緩執法或修正條文，官員解釋立場亦不會影響法庭判決，應讓公眾消除疑慮。

立法會法律顧問崔浩然則解釋，小組委員會的審議期已過，但因委員會要提交報告，可讓官員解釋並在報告中交代。最終黃定光亦邀請官員作解釋以完成報告，但未有逐條審議法案，他稱法律顧問陳述，以及官員解說過後，委員會應已可以終結。

謝偉俊參選區議會灣仔樂活選區，另一參選人為楊子雋。

（反修例風暴）