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未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微

【明報專訊】高院昨裁定行政長官會同行政會議以「危害公安」為由，援引《緊急法》訂立規例的做法違憲。有法律界指出，判決反映行政機關不可「侵蝕」立法機關，意味行政長官不能再以「公眾安全」為由引用緊急法，形容政府再次援引緊急法的機會「好微」。至於日後會否引發人大釋法，法律界表示議題涉重要憲制問題，人大理論上有絕對權力釋法。

人大理論上有絕對權力釋法

根據高院判辭，緊急法在1950年代曾兩度被挑戰，最終均被裁定合憲。雖然《基本法》理應延續原有的法律制度，但法庭同時留意到，香港回歸後，憲制秩序出現明顯改變，議會由昔日至高無上的地位，轉變為受基本法規範的立法機構。法庭又指出，回歸前實行緊急法時，議會仍由港督、官守和非官守議員組成，雖然目前部分立法會議員同為行會成員，但立法會已「與政府頗為分離」。

對於政府一方爭議立法會可採「先訂立，後審議」方式，高院認為「先訂立，後審議」只適用於附屬法例，若緊急法下的規例不屬附屬法例，質疑相關程序是否依然適用。另外高院表示，立法會只可事後廢除有關規例，更無法扭轉規例生效期間帶來的影響。

高院：行政機關只有簽署或拒簽法案權力

高院裁定，基本法確立立法會有訂立、修改和廢除法例的職權，行政機關只有簽署或拒簽法案，及訂立附屬法例權力，認為行會以「危害公安」為由，援引緊急法訂立《禁蒙面法》的方式，令行會掌握極完整權力，立法會從中控制能力則非常不穩，不符基本法憲制秩序。

行會成員兼資深大律師湯家驊指出，判辭重點在於法庭認為行政機關不可「侵蝕」立法機關，意味行政長官不能再以「公眾安全」為由推行緊急法。至於推行緊急法另一合理理由是「緊急狀態」，資深大律師梁家傑表示，此理由條件更為苛刻，亦受《國際人權公約》約束，必須該地區版圖完整性受損，或出現嚴重公安問題，「例如啲炸彈日日飛來飛去」。

湯：判辭重點在法庭認為行政機關

不可侵蝕立法機關

湯家驊相信，在未釐清相關憲制及法律問題前，政府應該不會再貿然行動，「再次引用緊急法機會好微」，即使若本港宣布進入緊急狀態，不等於會再引用緊急法。

梁家傑警告 釋法嚴重影響港司法獨立

湯家驊說，相關議題涉及本港行政及立法權力的分野，屬重要憲制問題，縱使他本人絕不樂見，理論上人大常委會有絕對權力釋法。不過梁家傑同時警告，一旦釋法將嚴重影響香港一國兩制下的司法獨立性。

（反修例風暴）

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