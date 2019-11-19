要聞
下一篇 上一篇

家長尖東尋親 16歲子媽媽：感覺近一點

【明報專訊】教育界立法會議員葉建源昨日傍晚表示，有約100名中學生仍在理大校園內。數名聲稱其子女被困理大內的家長，昨午到尖東百週年紀念公園連接理大的天橋口靜坐。有16歲兒子仍在校園內的家長Wing稱感到迷惘，前來尖東只因為「感覺與他（兒子）近一點」。有家長希望可與警方協調入內見子女，其間有女警用揚聲器指家長挑釁人群，惹起聲援市民不滿。

有人跪地痛哭：倘女兒死了就跳樓

昨午約3時半，數個聲稱子女在理大內的家長到尖東橋一帶要求警方讓他們手牽手進校內與子女見面。一名母親跪地痛哭說：「如果我個女死了，我跳樓給你看。」其後數十名市民靜坐聲援家長。

家長Wing表示，長子上周六曾回家吃晚飯，其後匆匆外出，「去哪裏我都不太知道」。她得悉長子在理大後感到迷惘，昨未向其子就讀的學校或律師求助，只懂走到尖東，「這樣感覺與他近一點」，兩母子昨日多次通電話，其子稱校內混亂，自己幫忙收拾飯堂餐具。Wing不理解為何兒子只是「執吓嘢」亦面臨被控暴動罪。

不介意留案底 只求兩女回家

單親家長陳女士（化名）的兩名女兒都在校內，受訪時多次激動落淚，稱兩女兒定期以電話報平安，「她們說有吃飯，也不知真假」。她希望結集更多家長，一同請求警方讓家長入校；又說不介意女兒留案底，只盼兩女平安回家，「兩個睡在我身旁已經很安心」。

家長與警方指揮官協調期間一度情緒激動，有女警用揚聲器指家長挑釁人群，經協調後，警方容許家長及聲援者在橋口靜坐。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例風暴 理工大學

上 / 下一篇新聞

百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕
百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕
人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕
人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕
禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法
禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法
未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微
未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微
泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治
泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治
首宗案件昨再押後 控方索法律意見
首宗案件昨再押後 控方索法律意見
列如期舉行3條件：停暴力 不堵路 停砸交通設施 連日不穩 聶德權：區選改期風險大增
列如期舉行3條件：停暴力 不堵路 停砸交通設施 連日不穩 聶德權：區選改期風險大增
三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降
三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降
51志願醫護記者涉暴動被捕
51志願醫護記者涉暴動被捕
警叫下跪 記者拒屈從 手機被解鎖 相機遭翻看
警叫下跪 記者拒屈從 手機被解鎖 相機遭翻看
留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少
留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少
外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」
外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」
有人衝便利店取糧 擬逃走者謝絕追訪
有人衝便利店取糧 擬逃走者謝絕追訪
清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
CNN攝得疑土製炸彈
CNN攝得疑土製炸彈
登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義
登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義
警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備
警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備
認東鐵運走被捕者 警：唯一可行交通
認東鐵運走被捕者 警：唯一可行交通
盧偉聰退休 稱不認同獨立調查
盧偉聰退休 稱不認同獨立調查
與市民口角 警員呼「劏曱甴」「六四重演」
與市民口角 警員呼「劏曱甴」「六四重演」
英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預
英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預
陳帆：東西隧巴士線加班 研免費渡輪駁灣仔
陳帆：東西隧巴士線加班 研免費渡輪駁灣仔
夏志誠圖入理大 警稱參與暴動
夏志誠圖入理大 警稱參與暴動
星火匯豐帳戶被關
星火匯豐帳戶被關
港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏
港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏
催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診
催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診
紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構
紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構
入浸大今起要查證件
入浸大今起要查證件
十面圍堵 四方營救
十面圍堵 四方營救