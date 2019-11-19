家長尖東尋親 16歲子媽媽：感覺近一點

有人跪地痛哭：倘女兒死了就跳樓

昨午約3時半，數個聲稱子女在理大內的家長到尖東橋一帶要求警方讓他們手牽手進校內與子女見面。一名母親跪地痛哭說：「如果我個女死了，我跳樓給你看。」其後數十名市民靜坐聲援家長。

家長Wing表示，長子上周六曾回家吃晚飯，其後匆匆外出，「去哪裏我都不太知道」。她得悉長子在理大後感到迷惘，昨未向其子就讀的學校或律師求助，只懂走到尖東，「這樣感覺與他近一點」，兩母子昨日多次通電話，其子稱校內混亂，自己幫忙收拾飯堂餐具。Wing不理解為何兒子只是「執吓嘢」亦面臨被控暴動罪。

不介意留案底 只求兩女回家

單親家長陳女士（化名）的兩名女兒都在校內，受訪時多次激動落淚，稱兩女兒定期以電話報平安，「她們說有吃飯，也不知真假」。她希望結集更多家長，一同請求警方讓家長入校；又說不介意女兒留案底，只盼兩女平安回家，「兩個睡在我身旁已經很安心」。

家長與警方指揮官協調期間一度情緒激動，有女警用揚聲器指家長挑釁人群，經協調後，警方容許家長及聲援者在橋口靜坐。

（反修例風暴）