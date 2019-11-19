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人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕

【明報專訊】警方連續兩日圍堵理工大學，為支援被困理大的示威者而引發的警民衝突，昨天更趨激烈。大批示威者繼續採「圍魏救趙」策略，在油尖旺區由早至晚爆發衝突，其中昨午起持續在佐敦及尖沙嘴兩路沿理大方向堵路，以圖分散警力，營救困在理大的示威者，惟多次衝擊警方防線均不果；入夜後本報記者觀察，見有逾百人在尖東、油麻地及佐敦被拘捕。

催淚彈不停射 築傘陣擲燃彈

入夜後，更多人響應加入支援，尖東、佐敦及油麻地均有大批人聚集，當中油麻地至佐敦一段彌敦道，市民全晚與警方對峙及展開攻防戰。身穿黑衣及戴上頭盔的示威者，來回多次與警方在彌敦道對峙，一邊築起傘陣推進，一邊投擲多支汽油彈，一度形成「火牆」以圖阻礙警方推進；警方則施放大量催淚彈還擊，整條彌敦道煙霧瀰漫。示威者一度推進到佐敦道與加士居道交界，警方之後以水炮車發射白色水柱，防暴警衝前制服多人。有警員晚上11時許在油麻地的地上遺下銀色子彈夾，其後拾回。而水炮車左前輪爆胎，需駛至梳士巴利道離開。

早上示威者集結 入夜更多人

大批示威者昨日響應網上「去理大，救學生」號召，早上起陸續集結佐敦及尖沙嘴，並嘗試前往理大方向。其中昨早11時許起，已有示威者聚集伊利沙伯醫院對開，警方發射多枚催淚彈驅散，伊院更受到催淚煙影響。

至於尖沙嘴一帶，數十名示威者用竹枝、鐵欄、磚頭等沿彌敦道設路障，沿堪富利士道往尖東方向前進，其間高叫「救學生」等口號。防暴警在金馬倫道與示威者對峙，之後多番向理大方向推進，警方發射多枚催淚彈，雙方僵持，示威者未有去意繼續推前，警方再射多枚催淚彈並突然向前衝，制服多人。示威者及後退入百週年公園及附近內街，稍後再在金馬倫道及漆咸道南結集。

至下午4時許，有人在百週年公園對開堵路及縱火，防暴警發射多枚催淚彈，並以水炮車及裝甲車驅散，有人在橫街向裝甲車方向投擲汽油彈，防暴警在裝甲車上發射防暴槍還擊。下午兩路示威者亦未能衝擊到警方在理大一帶的防線。

尖東海旁晚上聚集數千人，大部分人身穿街坊裝及戴上普通口罩，並沿麼地道、梳士巴利道兩路向理大推進。警方從這兩路夾擊，大量車及人走避不及，情况混亂；但市民沒有去意繼續前行，警方在暢運道天橋不停發射催淚彈驅散。

此外，理大昨晚11時許傳出最少10響爆炸聲，校內現火種。至約11時半，窩打老道及彌敦道兩條防線的示威者已在彌敦道連成一線，並不斷向警方防線擲燃燒彈，警方一度退後，示威者至凌晨仍未散去。

（反修例風暴）

相關字詞﹕拯救示威者 理大救援戰

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