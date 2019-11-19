百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕

明報記者

警方昨日態度強硬，西九龍總區指揮官卓孝業表明，校內示威者除了投降，「看不到有其他可行的方法」。

約70傷者步出校園「自首」

警方圍堵校園各出入口逾24小時，至昨晚仍有數百名示威者被困校園，有示威者數度嘗試離去但未能突破警方防線，被迫折返校園；晚上約有70名傷者步出校園「自首」，送院治理。另有約百名示威者晚上在理大Z座對出天橋游繩離開，其後警方趕到，部分人被捕。

未成年學生跟校長走暫不拘捕 拍照記名

昨晚約11時，立法會教育界議員葉建源與近百名中學校長到理大，葉建源說，他們與警方商討，警方稱學生如18歲以下，可到特定位置由校長接走中學生，警方不會即時拘捕，但會拍照和記下身分證資料，學生能直接離開回家，但警方表明可保留追究的可能。天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文說，估計理大內有約150名中學生，「搵得一個得一個」，又說不能預計警方之後會如何跟進，但至少可先帶學生離開危險的現場。

近凌晨時分，有中學生接受方案，跟從校長離開，離開前接受防暴警檢查。有現場留守示威者指罵校長，指他們「唔識做校長，淨係識叫學生自首」。

張達明曾鈺成等入校游說

盡力確保不被警虐

另一邊廂，晚上約11時半，立法會前主席曾鈺成、港大法律學院首席講師張達明、監警會前成員鄭承隆等人進入理大。張達明在校園內向留守者解釋法律問題，他說從法律角度看，走出理大不一定會被拘捕、檢控，即使被捕，有權保持緘默，並可在入警署前拍照，證明示威者被捕時「健健康康」，律師團隊亦會在警署守候，盡力確保被捕者不會被虐待。對話期間，示威者多次質疑能否確保被捕者不會被警方虐打。曾鈺成表示，若示威者被捕，會陪同他們到警署，「一定保證不會受任何粗暴對待」。對話期間，暢運道附近發生縱火事件，現場傳出最少10下爆炸巨響。

理大促警避免傷亡不要入校

理大警民攻防戰持續，昨午理大管理層發聲明及約見警方高層，要求警方無論採取任何行動，都必須顧及所有人的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡，要求警方不要進入校園；理大校董會主席林大輝傍晚曾到理大外圍，但被警方拒絕入校，至午夜林大輝及校方人員終可進入校園與留守者見面。

昨傍晚則有大批示威者試圖從理大Z座對出行人天橋，同一時間使用兩至三條繩，游繩到6至8米下的漆咸道北路面，有人疑捉不緊游繩，滑手墮下，負傷離開；亦有人沿繩而落同時，有數人在天橋邊緣等待，徒手抓實橋邊欄杆，場面驚險。現場有人大喊「留番條命」，有游繩離開的示威者抵達行車道路即狂奔，亦有人登上接應的電單車離去。約半小時後，防暴警趕到，並向示威者施放催淚彈，最後拘捕數人。

警昨午稱「看不到投降以外方法」

西九龍總區指揮官卓孝業昨午在警方記者會上呼籲所有校內的人「立即出來投降」，所有出來的人，警方會以涉嫌暴動罪名拘捕。被問校內的人除了投降還有無其他選項，他稱「我看不到有其他可行的方法」，又強調警方有能力解決。對於有指警方攻入理大，他強調警方從無主動攻入或進入理大範圍，而是「暴徒」昨日凌晨一直在暢運道聚集，並向警方投擲多枚汽油彈，故警方需作驅散及拘捕行動。

（反修例風暴）

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