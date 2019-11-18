記協料三成前線記者曾受傷

記協、攝記協當日反映記者採訪衝突時所遇問題，要求警方停止暴力對待。而政府確認記者採訪的天職及權力應予肯定，不應受任何武力不當對待。

指禁蒙面法下警更大武力阻記者

記協主席楊健興回覆本報稱，反修例風波中警方與傳媒關係愈來愈差，背後或反映警方轉變策略，「將記者視為示威者」，「不少個案，記者穿上反光衣仍遭警方武力對待，如投擲催淚彈、噴射胡椒噴霧等」。他估計，最少兩至三成前線記者採訪中有不同程度受傷，記協正蒐集記者受傷個案，但稱部分傳媒機構因不同原因未必上報個案。

他認為，警方自10月5日《禁蒙面法》生效後，驅散及拘捕行動升級，包括以更大武力阻嚇記者，過去數月警方與傳媒團體的溝通渠道已失，期望警方尊重傳媒工作，避免阻礙傳媒報道及尋找真相的天職。

攝記協代主席陳奕釗形容，警媒關係跌至「冰點」，傳媒多次遭警員粗暴對待，如不妨礙警方下遭喝斥「上番行人路」，多次以盾牌、強光或以「阻差辦公」等手段妨礙傳媒工作。他認為，很多時警員情緒完全失控，而且針對傳媒的拍攝內容，「歸根究柢是警方不希望讓傳媒拍攝到他們『濫暴』證據」。

攝記協：管理層難馭前線 警敵視學生媒體

他又說，傳媒聯絡隊未能發揮協調傳媒與警方作用，稱警隊管理層無力控制前線執勤，導致警媒關係愈趨惡化；警方亦特別敵視學生媒體及非主流媒體，但不少事件關鍵片段，如10月1日警員向中五學生開槍事件，都是由學生媒體拍攝，若警方一再妨礙，會損害公眾知情權及影響傳媒「監察」角色。

（反修例風暴）