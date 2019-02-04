傳媒組織累發127聲明 逾半批警暴 受傷記者：近兩月警員態度明顯轉差

明報記者 馮樂琳 黃俊鋒

本報統計記協發出約70篇聲明，最少36篇涉譴責警方在清場行動暴力對待傳媒或阻礙傳媒採訪，有16篇譴責撐警者或示威者襲擊傳媒，或破壞傳媒器材。記協和攝影記者協會認為警媒關係近月轉差，警方甚至視記者為示威者，並不時用盾牌、強光或以「阻差辦公」等手段妨礙傳媒工作（見另稿）。

警：6月起派聯絡隊協助 採訪須顧安全

警方發言人稱，一直尊重新聞自由和傳媒採訪權利，亦明白傳媒有需要拍攝警方驅散過程。自6月起警方在可行情况下，調派約30名警員傳媒聯絡隊人員提供協助，在不影響警方行動成效的前提下，盡力便利傳媒工作，但警方必須呼籲傳媒採訪時顧及自身安全，以免受到傷害。

拍警壓低示威者 常遭問是否衝擊

入行逾10年的電視台攝影師Mark（化名）憶述，5年前在佔領現場，個別情緒失控警員會喝罵記者，但同僚見狀會上前拉走該警員，並向記者說「不好意思」，「以前是你（記者）影到便影，（警員）不會特別阻攔」。他形容，現時警員對傳媒「粗暴咗」，「我們正拍攝警員壓低示威者在地上時，其他警員上前推走我們，然後反問：『你係咪衝擊防線？』這個情况近兩個月經常發生」。他說，更甚是警員的電筒會直射攝影機鏡頭，「如何調校鏡頭都不會影到，幾乎要投降」。

數月前可溝通「合理距離」 今推至10米外

警方不時提到需要「合理距離」工作，呼籲記者勿走得太近，但Mark說所謂合理距離並不合理，「如果警員捉一個人，我在四五米外，他們應該夠位置工作，但現在推到10米距離，中間又有人行來行去，擺明不想我影啦！」他說最初兩三個月，會嘗試與警員溝通一個合理距離，讓雙方都可工作，警員大都願意聆聽；但兩周前採訪將軍澳衝突時，警員只是一直推記者到什麼都看不到的位置。他質疑警員是否擔心被鏡頭記錄犯錯情况，「但假設有被捕者弄傷自己屈警察，拍攝片段便是幫你（警察）的證據」。

來自日本的自由身攝影師幾石倫子自7月初來港，原計劃拍攝個人相集，遇上反修例示威而開始到現場拍攝。她拍攝的相片曾刊登在《讀賣新聞》、《週刊文春》等媒體。不諳廣東話的她在衝突現場只能感受氣氛，有時反應不來，走避不及而受傷。她憶述，曾在深水埗長沙灣政府合署旁被催淚彈打中右腰間，一度透不到氣，在義務急救員陪同下跑離現場；又曾在夏愨道天橋被警方發射催淚彈擊中頭盔，她說只聽到「砰」一聲，幸沒傷及頭部。

日攝影師：8月仍聽警說「借過」 9月起未聞

居住一段時間後，她開始聽得懂簡單廣東話，如「唔該借過」、「小心」。她說8月在現場仍聽到警員向記者這樣說，「但9月、10月起，他們（警員）沒有再說，更主動向記者投擲催淚彈，甚至是很近距離」。10月27日晚上，她被胡椒噴霧噴到手臂，她說當時身旁全是記者，警員更曾向記者舉槍。

5個多月來，她經常見到警員用盾牌或手推記者，然後記者反罵，她說不知對罵內容，亦不知道實際發生什麼事，但警員給她的感覺是「你們不要影相」。她想過安全問題，遇到危險會先保護自己，當感覺警員有敵意時，便會放下相機，停止拍攝。

（反修例風暴）