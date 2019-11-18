二噁英數據無更新 環署：9月沒異常

因焚化爐排放的空氣含有二噁英，環保署於青衣設監測站，監測青衣化學廢物處理中心排放的二噁英濃度；另外該署自1997年起，於中西區及荃灣的空氣監測站，定期監測二噁英，收集樣本後交政府化驗所分析。

沒解釋為何不上載9月數據

被指9月起消失的環保署數據，屬於青衣監測站數據，但環保署沒解釋為何不上載9月數據。至於中西區及荃灣監測站，去年至今年9月的二噁英濃度介乎每立方米0.009至0.086皮克（1皮克等於1萬億分之1克），未見出現異常。該署稱現時本港並沒有空氣中二噁英的濃度指引，但上述監測結果均低於加拿大安大略省的二噁英指標每立方米0.1皮克和日本指標0.6皮克。

環保署表示，該署已將10月收集的二噁英樣本送交政府化驗所做化學分析，分析工作一般需時數星期，預期本月底會完成，待收到報告後，會盡快在環保署網頁公布數據，而11月的採樣工作仍在進行中。

另外，本報昨報道，有玻璃回收承辦商表示接獲環保署通知，因考慮到近日社會情况，要求回收商全面暫停回收玻璃容器，亦要減少設在公眾地方的玻璃回收桶數目，本報昨連續第二日向環保署查詢，至昨截稿前仍未回覆。

（反修例風暴）