曾鈺成籲定死線特赦輕罪

稱私下建議林鄭獨立調查遭拒絕

指北京無意干預

本港英文網媒Hong Kong Free Press前日刊登白夏上月訪問曾鈺成的對談。白夏回覆本報查詢時表示,訪問是在上月10日進行。本身是民建聯創黨主席的曾鈺成在訪問中透露,民建聯有私下向特首林鄭月娥建議政府可以成立獨立調查委員會,但由於政府拒絕,因此民建聯不便公開表態。被問到北京是否反對成立獨立調查委員會,曾鈺成說,不清楚北京的想法,但至少現階段北京無意干預(they have no intention to interfere)。

白夏在訪問中談及數以千計的示威者被捕,他們亦不願意離棄「手足」,曾鈺成回應說,建議政府在兩個條件下特赦被捕的示威者:特赦罪行較輕的示威者,但犯下嚴重罪行的示威者,例如嚴重傷人不能夠特赦,「很多被捕人士其實並非犯下嚴重罪行」。

指特首只聽強硬派意見

曾鈺成續說,政府該說明會特赦,但要示威者停止暴力,「在某個日子後仍參與暴力活動將會受到懲罰」。但他也提到,目前有人反對特赦,「有些人認為即使是年輕人,都需要負上刑事負任,任何赦免只會滋生更多暴力。但我不同意這個說法」。然而,曾鈺成認為港府當下處於弱勢,亦無一個強力的決策系統,直言特首只聆聽強硬派的意見,亦無政治人物能夠承擔責任。

胡志偉:特赦難平怨 須重組警隊

民主黨主席胡志偉表示,要處理當下的政府風波,需要一個「package (一整套)」的方法,單憑特赦、單一的方法是無法解決這場政治風波和平息民憤。胡表示,政府應以成立獨立調查委員會作為基礎「藥引」,按照獨立調查得出的結果,用不同的政治手段對症下藥,包括要有官員承擔政治責任、涉及警暴的警員要受懲處,港府亦需要改組行會和管治班子,及重組警隊等,才有望平息這場風波。

(反修例風暴)