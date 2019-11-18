中大校友自發收拾雜物

燒焦味瀰漫 收拾者戴面罩

記者連續3日到中大觀察情况，昨日校內人流不算多，崇基門、二號橋及大學站3個早前人潮聚集的地點，現場所見僅10多人，主要為校方工作人員清理，亦見到小量舊生自發在校內協助收拾。

自發協助收拾的舊生全都戴上防毒面罩，相信與早前傳出中大校園被化學物污染有關。有舊生表示，他們在二號橋發現一包可用於製作爆炸品的農藥，該農藥昨仍放置在橋上，未知會如何處理。二號橋已被巨石及木板全封，無法通過。

據記者現場所見，中大校園內大部分雜物已清走，早前在崇基學院行政大樓外以磚頭建成的「城牆」亦已拆了一半，惟現場仍有小量裝有液體的酒樽，空氣中亦瀰漫天拿水及燒焦等刺鼻味道。

中大昨宣布，由於校內設施遭受毁壞，大學需時清理和修復，中大各部門由今日至周三校內辦公室暫時關閉。校方正聯絡獨立認可實驗室，盡快檢測二號橋附近區域的空氣質素。除提供緊急或必要工作的人員並在情况許可外，所有教職員均毋須回校工作。

政府前晚曾表示，相關部門暫時封閉二號橋，是為防止有人進入二號橋後再向吐露港公路投擲汽油彈及雜物堵路，當局需確保道路暢通及使用者安全。

（反修例風暴）