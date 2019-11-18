示威者圖救理大 警催淚彈阻推進

九龍多處設路障

警射水炮驅散

昨下午約5時起，有示威者佔據旺角彌敦道、塘尾道、旺角道、佐敦一帶設置路障，並向警方投擲磚頭及汽油彈，至晚上仍與防暴警對峙。警方多次發射催淚彈，晚上9時許派水炮車沿加士居道在油麻地穿梭行駛，發射水炮及藍色水柱，以驅散附近集結堵路的示威者。

港鐵昨晚表示，東鐵線火炭至大埔墟的路段今日恢復行車，但不停大學站；而除機場快線外，今日各線、輕鐵及港鐵巴士服務晚上11時結束，港鐵會安排免費接駁巴士於繁忙時段，來往大埔墟站至錦上路站，另輕鐵不經翠湖站和友愛站。

網民於遮打花園發起「願榮光歸香港」集會，約500人參加，集會期間參加者多次唱聖詩及《願榮光歸香港》，有人感觸落淚。至下午約5時，參加者沿花園道走到政府山築人鏈；他們邊亮起手機燈邊唱聖詩。沿路有多名防暴警持防暴槍、圓盾等戒備。城大三年級生文先生表示，不忍過去一星期的示威造成傷亡，「磚無眼，槍都無眼」，希望以後不要再有人受傷，稱示威者及警方都要冷靜，但更重要是徹查警方暴力。

中環集會台下叫「Poly要人」

百人干諾道中堵路

網民昨晚約7時半發起「東歐巨變三十周年集會」，集會開始後約半小時，台下突有人大叫「Poly要人」，然後逾百人拉隊離場，在干諾道中行出馬路，走到銅鑼灣鵝頸橋，沿路多處有欄杆、磚頭製作的路障。至約9時半，示威者四散，其間警方未有採取驅散行動。

另外，沙田新城市廣場昨午約3時，有人自發攜同喇叭在商場中庭播放《願榮光歸香港》等歌曲，又展示區議會選舉中沙田各分區候選人資料，現場氣氛和平，惟有零星持不同意見者在場表達不滿。

（反修例風暴）