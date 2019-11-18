今續停課 教局：視情况明復課 升小自行派位放榜 教局籲學校網頁公布

籲學校準備復課 做好應變

教育局昨公布，雖然全港道路及公共運輸服務逐步恢復，但目前尚有不穩定因素，而星期一亦是周末後第一個繁忙的工作日，基於安全考慮，全港學校包括幼稚園、小學、中學及特殊學校，今日繼續停課。教育局稱，如情况許可，學校最快明天復課；學校應為復課做好準備，因應各種突發情况，就上課安排擬定校本應變措施。

津貼小學議會顧問、聖公會聖雅各小學校長張勇邦稱，小學主要考慮路面交通及教師回校問題，「安全至上，但要平衡學生學習考慮」，按目前情况，不會無了期停課，認為周二可考慮按區決定停課，或讓校本決定。他稱，據上周反映，屯門、油尖旺、將軍澳的小學受事件影響較大，北區等地區較少受影響。張又稱近日是小六考呈分試時期，倘再停課要考慮課程進度及呈分試公平性。

稱部分地區情况較好

小學校長籲區本停課

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成倡區本停課或校本決定，他舉例稱，過去數天港島區、南區情况較好，尤其小學以就近入學原則，交通影響理應相對較小，值得反思之後是否需要一刀切全港停課。

中學校長會主席鄧振強稱，目前來看，相信周二復課交通問題不大，惟他稱仍要視乎社會大環境「理大事件如何終結」，目前無從評估對學生的影響有多大。

今日是升小自行分配學位結果公布，教育局稱，已呼籲學校除在校內張貼錄取名單外，盡量透過學校的網頁公布錄取結果；如學校未能在網頁提供錄取結果，亦已促請學校在網頁內提供指定的聯絡電話以供家長來電查詢。就小一自行分配學位的註冊安排，教育局會密切留意事態發展，如有修訂，會適時公布最新安排。

獲派學位的學生家長，須於周三或周四學校辦公時間內，前往所申請的小學辦理註冊手續。教育局稱，會密切留意事態發展，如註冊安排有修訂，會適時公布最新安排。

社署籲家長今暫勿託兒

另外，社會福利署亦勸喻市民今日不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心等日間康復服務單位，但各中心仍會繼續開放予有需要者。

明報記者

（反修例風暴）