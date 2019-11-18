中大理大城大遭盜化學品

製燃彈者：不知物料來源

示威者在理大校園內設立不同支援點，D及E座教學樓之間空地更設「兵器庫」，地面留下電油及化學品等製作燃燒彈的工具。有現場製作燃燒彈的示威者表示，不清楚電油等物料來源。現場有示威者用手推車將疑裝有燃燒彈的玻璃樽運出運入。記者觀察多個理大實驗室，發現工業中心一樓工場有懷疑闖入痕迹，門上掛有索帶，門後被雜物阻擋，外人無法內進。

理大建築系水泥磚頭亦被偷

理大昨回覆查詢表示，校內多個實驗室遭破壞，內裏危險化學品亦被取去，校方認為事態嚴重，可能對公眾安全構成嚴重威脅，決定報警備案。消息指出，理大周三起陸續發現有教學、科研實驗室被破壞，有人取走硝酸、硫酸等化學品，主要是腐蝕液體，亦可用來製造爆炸品，「基本上有實驗室就（有人）爆入去找物資」；另建築系的水泥、磚頭亦被取走。因沒有員工在校，未能盤點損失。

據悉，警方昨日到中大調查，確認逾10公斤硫酸及約80公斤硝酸被盜，該些物品可令人體皮膚嚴重灼傷；另亦有2至3公升己烷被盜，此化學物令人體可能經呼吸或皮膚接觸而中毒。據了解，警方發現中大校園有大量汽油彈及易燃品，亦有校園設施被毁，涉及刑毁及偷車。

城大回覆查詢稱，在11月14及15日三度發現化學實驗室有化學品被蒙面者取走，已通報相關政府部門。

（反修例風暴）