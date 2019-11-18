港大設站查證件禁外人

浸大嶺大同稱不開放

王于漸表示，港大本部及百周年校園的道路情况雖有改善，但校園受損設施仍需時復修。校方於本部及百周年校園只會維持緊急及必須的服務。港大建議，辦公室在本部及百周年校園的教職員盡量在家工作，避免今日回校。王于漸又稱，於大學本部、百周年校園、沙宣道校園、所有宿舍及舍堂等，設站檢查出入者的大學證件。港大昨亦通知校友上述安排，稱希望禁止非港大教職員或學生進入校園。

錢大康則於電郵表示，浸大校園仍需數天清理，建議學生及教職員今日不要回校。錢大康強調保障師生安全是學校首要，因收到部分職員及學生建議，校方會進一步加強校園保安，考慮收緊進入校園管制，只允浸大學生及教職員進入，詳情稍後公布。

嶺大昨亦宣布校園不開放予公眾，除學生飯堂外，學校各院系部門和校園設施的運作今日恢復正常。科大上周已宣布，因校園出現暴力及惡意毁壞財物等事件，引起師生安全憂慮，大學於各出入口查驗學生及職員證，只允校內師生及職員進入，外訪者須向保安登記。

區諾軒：校園大 難查所有人

立法會議員區諾軒認為，大學校園範圍大，未必能在每個出入口檢查所有進出者證件，未必能達減少其他人進入校園的原意。他又稱，明白現時不少大學已停止各活動，但大學校園本可自由進出，亦有不同人到校演講等，現措施或令大學校園失去意義。他說，除卻限制出入，「大學管理層做了多少去保護學生及老師？」

（反修例風暴）