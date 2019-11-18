警員理大外中箭 穿小腿肌肉 警稱留守者或犯暴動罪

另一警鋼珠擊中面罩 無受傷

警方指出，昨午近2時，一名傳媒聯絡隊男隊員於尖沙嘴漆咸道南與柯士甸道交界、近九龍玫瑰堂位置做傳媒聯絡工作期間，左小腿中箭。受傷警員當時距離理工大學、示威者防線約30米。同一時間，另一名防暴警亦在漆咸道南和柯士甸首交界被鋼珠擊中面罩近鼻樑位置，該警員並無受傷。

手術取出箭頭 沒生命危險

根據警方發布照片可見，箭頭由小腿後方內側刺進，貫穿肌肉，未有從內穿出小腿前方，但皮膚明顯隆起，事後有人為他將箭的末段剪去，並即場治理傷勢，其後由救護車送往廣華醫院。消息稱，受傷警員小腿共有兩個傷口，接受手術將刺進小腿的箭頭部分取出，完成手術後沒有生命危險。

警察公共關係科總警司謝振中事後到醫院探望了解情况，逗留約15分鐘後離開，其間未有回應記者提問。數名防暴警員於傷者留醫的病房外駐守，並叫門外拍照記者離開。

指「暴徒」巨叉射汽油彈

警方表示，有暴徒在理工大學附近持續以致命武器，包括磚頭、汽油彈、弓箭及鋼珠等，攻擊警方防線，又於理工大學A座附近、近漆咸道南平台，以射程達30、40米的巨型彈叉將汽油彈及硬物射向警員，而校園內亦藏有大量攻擊性武器，對在場者構成極嚴重威脅。

警方認為，理工大學一帶的暴力行為已達暴亂程度，稱任何留守並協助暴徒者均可能干犯暴動罪。

上周二中大曾有人闖入夏鼎基運動器材倉庫，取走一批運動用途的弓、箭、標槍等物資；警方上周四於理工大學對開的漆咸道南一帶施放催淚彈驅散人群時，示威者亦三度射箭反擊。警方事後在場檢獲6支箭，經調查後將案件列作「襲警」處理，交由油尖警區刑事調查隊跟進，未有人被捕。

明報記者

（反修例風暴）