留守者有冀護校有憂「送頭」

中學生：不欲拋下手足離開

理大生：學生校園被捕 政府出醜

昨日一批非理大人聚集校園內外，當中亦有中學生。就讀高中的X（化名）家住屯門，在反修例運動之初已參與示威，由留守後防變成「衝衝子」。留守理大3天的他，前日已猶豫應否撤走，惟因社交媒體有人號召「理大要人」，故他不欲拋下手足離開，惟昨午理大衝突再次升溫，他形容「有如圍城一樣」，故計劃與4名友人入夜後一同撤退︰「死守是送頭，不如留力做『黎明行動』癱瘓交通，成效更大。」

X補充說，理大內出現「路線之爭」，縱使屬於「勇武派」的他，亦反對留守者破壞校內課室設施及圖書館︰「 拆天眼可以理解，但為何要打爆課室玻璃呢？意義何在？」但堅持不與其他示威者割席。

昨傍晚6時半，警方重重包圍理大，催淚煙充斥整個校園，在理大念碩士的示威者A（化名）說會留守校園︰「 讀理大的學生留在校園有何問題？」 他認為示威者不應糾結與警方於校外暢運路一帶對峙，反而留守校園比離校更安全︰「 如果學生在校園被捕，香港政府及警察只會醜出國際。」

（反修例風暴）