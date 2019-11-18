攝記中水炮 後腦骨折出血

醫管局表示，截至昨晚10時共10人送院，包括6男4女，年齡介乎22至57歲。當中一男情况嚴重，即左小腿中箭的警員，留醫廣華醫院；4男1女情况穩定，包括網媒《癲狗日報》記者；另外1男3女已出院。

指示威範圍外採訪

所屬媒體：會追究

昨午約2時，警方與示威者在漆咸道南和柯士甸路交界，近九龍玫瑰堂位置對峙，有傳媒聯絡隊隊員被弓箭射傷小腿，清醒送院。其後，警方使用水炮車驅散示威者，《癲狗日報》一名李姓攝影師被水炮擊中，他當時身穿黃色反光衣、佩戴頭盔等裝備，中炮後後腦着地，頭盔飛脫。《癲狗日報》發聲明證實，該記者倒地後休克，後腦骨折及腦出血，要送院接受清除瘀血的緊急手術。

《癲狗日報》聲明續稱，該攝記當時在沒有任何示威活動範圍內採訪，但仍遭警方以水炮重力射擊，對政府及警方自6月以來的暴力，特別是有意識地向前線記者施襲，感到極度憤怒，會追究港府及警方的法律責任及要求賠償。

此外，根據理大編委報道，一名示威者於理大A core懷疑被警方的布袋彈射傷下巴，傷口爆裂流血，義務急救員即場為傷者縫4針。

（反修例風暴）