拆局：封路斷外援 警圖盡擒「最激進勇武」

傍晚6時許，示威者退入理大，警方調動大批警員包圍駐守各個出入口，校內數百示威者被困。警方遠至佐敦已設封鎖線，封鎖通往理大的道路。

2000警力 稱主攻危險「無意思」

至晚上9時半，警方呼籲校園內所有人，循北面李兆基樓（Y座）出口離開。有警隊中人說，會逐一搜查離開的人，除記者獲放行，大部分人均會被捕，警方目的是「陰乾」仍留在校園內的黑衣人，逼他們投降。

「圍到佢哋投降、圍佢十日八日」

有參與行動的前線警員表示，警方不會主動強攻校園，但會在外包圍，「圍到佢哋投降、圍佢十日八日」。一名指揮官表示，九成不會攻入理大，稱主攻「沒有意思」，另說校園內危險，警隊不熟悉校內地形及危險物品分佈。

參照中大例子 「邊緣化黑衣人」

就行動策略而言，警隊中人表示，警方希望參照中大例子以解決衝突。他解釋，強攻校園後果難料，故先與校方溝通，由校方要求校內的人離開，表明立場與暴力割席，「將黑衣人邊緣化」，冀令留守抗爭者逐漸流失。

他亦表示，相信大部分激進的勇武派參與昨日的理大行動，預料警方圍堵理大後，可把他們「一網成擒」。

有示威者昨在Telegram表明不會撤退，認為若離開理大，日後難重返校園，再堵塞紅隧的難度會大增。

明報記者

（反修例風暴）