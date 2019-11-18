警圍堵理大逼降 示威者死守激戰 九龍多區衝突 警告或實彈還擊汽油彈

另外，警方晚上約10時在柯士甸道設防線時，一輛私家車撞向警員，警員向私家車開槍，私家車逃去。

五大校長聯合聲明籲各方克制

警方昨晚發出警告，如示威者繼續用汽油彈、弓箭、汽車或任何致命武器襲警，警方會在別無選擇下，使用所需最低武力，包括實彈還擊。今日凌晨，浸大、理大、城大、科大和港大校長發表聯合聲明，「呼籲在理工大學一帶的各方克制」，並讓學生、校友及其他人士盡快離開現場。

昨日入夜後理大一帶衝突未有平息迹象，警察圍堵校園，將漆咸道南的封鎖線延伸至尖東一帶。晚上9時許，警方要求校內所有人從李兆基樓（Y座）出口離開；據了解，任何人離開理大均要接受搜身，除持證記者，其他人會被拘捕。

離校者僅持證記者獲放行

獨媒：急救員被綁索帶拘捕

據獨立媒體報道，其記者循Y座出口離開時須接受搜身，前方則有急救員被綁上索帶拘捕。昨晚理大校園內氣氛緊張，有勇武示威者表示堅決留守至最後一刻，並以「endgame（終局之戰）」形容昨晚衝突，又說所有「勇武小隊」均集結理大，如理大失守，所有勇武都會「死×晒」。

有示威者稱endgame

倘失守勇武「死晒」

理大對出的漆咸道南連續多日被堵路，癱瘓紅隧交通，警方一直未有清場。至昨早10時許，數十名市民到漆咸道南清理路障，一批示威者由理大趕到，向他們擲磚阻止，防暴警察到場設下第一道防線，施放多輪催淚彈驅散，示威者未有退去，築起傘陣與警方對峙。

下午1時許，警方出動兩輛水炮車向集結於科學館道的示威者射水，又以裝甲車衝破示威者防線，之後示威者再聚集，情况一度膠着，雙方均有人受傷，包括一名警員小腿中箭。清場期間，警方裝甲車車頂伸出揚聲器，並曾發出刺耳警號。

兩水炮車同場驅散

警否認用「音波炮」

警方後來在facebook稱，裝甲車上的「長距離揚聲裝置」是要在嘈吵環境下，有效地長距離傳達重要信息，屬廣播系統，並非武器。對於該設置被指是「音波炮」，警方稱並不真確，又稱使用「長距離揚聲裝置」有嚴格守則及操作指引。

至傍晚，警方於暢運道天橋近紅磡體育館設下第二道防線，與守着天橋另一端的數十名示威者對峙，示威者密集投擲汽油彈，警方不斷向示威者施放催淚彈，天橋一度火光熊熊，火龍數十米，傳出多次爆炸聲。

紅隧橋數傳爆炸聲

裝甲車中燃彈着火

晚上8時許，警方一輛裝甲車向示威者方向推進，被汽油彈擊中起火，之後退回紅磡站外，警方再施放催淚彈，示威者築起傘陣，未有後退。警方與示威者在橋上對峙期間，橋下的行人天橋亦遭汽油彈擊中起火，火勢猛烈，消防到場射水撲滅。

理大校外衝突不斷，校內不少地方均見懷疑易燃物品，包括數十支卡式石油氣罐放在一個紙盒內。有留守在理大的黑衣人承認不是理大生，是自發到校支援（見另稿）。

至晚上9時許，警方要求校內所有人從李兆基樓（Y座）出口離開，至少數百人留守，拒絕撤離。有人在網上呼籲「救理大」，九龍多區，包括旺角、紅磡、油麻地、佐敦及尖沙嘴等有示威者聚集，與警方激戰。

車衝防線圖撞警 警轟實彈

警方昨晚約11時35分在facebook表示，晚上約10時在柯士甸道設防線，當時正向漆咸道南推進，有人駕駛白色私家車蓄意從後撞向警員，一名警員向私家車開一槍，私家車掉頭沿柯士甸道向尖東方向逃去，「警方嚴厲譴責此等仿效恐怖主義的行為」。

理大校董會主席林大輝及校長滕錦光等管理層昨晚約7時發出緊急通告，譴責佔領校園者的違法和暴力行為，要求立即離開理大，表示校方明白學生關心社會狀况，但必須保持冷靜和理智，「向暴力說不」。香港理工大學教職員協會和教協發表緊急聲明，希望警方不要主動攻入校園，以免激化矛盾。

明報記者

（反修例風暴）

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