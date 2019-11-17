大埔居民批免費船「來得太遲」

昨上午40班載4800人

民政事務總署稱，昨早7時至中午共提供逾40班來回大埔海濱公園碼頭及烏溪沙碼頭的渡輪班次，載客逾4800人次；今日會繼續安排接駁船，以及來回大埔海濱公園及大埔墟站的旅遊巴。本周一起有人發起「三罷」及堵塞多區道路，吐露港公路周二晚起多次封路，周邊交通癱瘓逾3日，至昨早南北行線才陸續開通。

昨早在大埔海濱公園碼頭排隊上船的大埔街坊姜氏夫婦稱，日前曾於清晨5時出門，由大埔乘巴士入元朗再轉乘西鐵到紅磡上班，車程逾兩小時，「較正常多一倍」，而姜太過去一周只有3日回公司，其餘日子在家工作。姜先生說，堵路雖影響出入，但最大責任在政府，「要想辦法解決問題」，又對政府到周五才安排免費渡輪感「憤怒」，批評當局「反應太慢」。

有在大埔工作的保安員說，有居於天水圍及觀塘值夜班的同事收工後寧在公司留宿，也不想舟車勞頓。另一名由烏溪沙乘船回大埔的22歲女學生說，前日滯留馬鞍山，惟交通不便「都不會（與示威者）割席」，認為堵路要持續，「政府太垃圾」。

劉江華：知訴求即安排

由大埔往烏溪沙的渡輪船程約20分鐘。劉江華昨午在烏溪沙碼頭排隊上船，稱為了解市民對新交通安排的反應。對市民批評政府反應慢，他說前日聽到當區有人提出「想坐船出入但不夠船」，評估方法可行後已即日安排。

（反修例風暴）