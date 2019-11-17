市民港大外清路障 被擲汽油彈

數十人響應 林奮強參與

有區議會選舉候選人及網民在網上號召「解放薄扶林道」，呼籲市民帶同工具到港大一帶清理路上障礙物。昨午3時許，數十人到達薄扶林道，大部分為中年人。除徒手拆開及搬走障礙物外，又合力用持長鐵通鑿開由示威者之前倒在路面作路障的水泥。現場有夾斗車到場將長竹、鐵欄等雜物夾走。

響應行動的人包括行政會議前成員林奮強、上市公司百利保執行董事范統、藝人蔡康年等。林奮強稱今次應鄰居邀請，以普通市民身分協助清除路障，「破壞極之容易，建設極之困難」。

區選薄扶林選區候選人姚潔凝帶備大聲公、戴頭盔到場，她說因有居民及病人稱要繞路，才發起清理路障，與區選無關，又稱昨獲500人響應，打算再號召今午3時到紅隧清路障。薄扶林選區其他候選人還有司馬文及蕭煒忠。

市民清除路障時，有黑衣人曾到場阻止，雙方一度推撞，其間有人投擲一枚汽油彈。至昨午5時許，10多名防暴警察到場，稱前來保護夾斗車，同時有人在港大宿舍外衝突，有學生報稱被打，警員上前調停。約20名黑衣人之後到場試圖搶回障礙物，結果搶走一個路牌後返回港大範圍；又有人要求夾斗車司機將車駛走，但司機未有理會，有人威脅向司機「起底」，最後夾斗車駛走。

至傍晚約6時，有黑衣人築起人鏈，將部分障礙物運回港大範圍，防暴警察再度到場，雙方對峙，有人要求警車駛走，警告若警車駛近會投擲汽油彈，又有人向警車擲磚，有示威者稱警方曾開槍，現場遺下兩枚橡膠彈。

薄扶林道恢復通車

至6時半左右，薄扶林道往水街方向逐漸恢復通車，防暴警察在往山道天橋口一度舉槍，警車車隊撤離後，山道天橋及薄扶林道恢復通車。

（反修例風暴）