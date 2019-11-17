理大實驗室被破壞 失危險化學品

系統受損 紅隧短期內不通車

另外，紅隧九龍出入口一帶連日被示威者堵路和焚燒收費亭，前晚更有人闖入行政大樓破壞。政府稱紅隧交通管理系統受損，短期內未能開通。昨晚，示威者和防暴警察在理工大學對開爆發激烈攻防戰，示威者不斷投擲汽油彈，警方則密集式施放催淚彈，示威者至午夜前退到理大校園內。

示威者與警方昨晚在柯士甸道與漆咸道南交界對峙，至約10時爆發激烈衝突，防暴警察突然推進，示威者投擲大量汽油彈，警方則密集式施放催淚彈，地上出現多條「火線」猛烈焚燒。警方防線緩緩推進至近柯士甸道行人路上，被示威者「火雨」擊退，一度撤到較遠位置。

雙方重整防線後，另一隊防暴警察嘗試從另一邊包抄，示威者再向他們投擲汽油彈，警方再施放催淚彈，示威者且戰且退，進入理大校園，警方再向理大門口方向發射催淚彈，校園內煙霧瀰漫。現場最少3人受傷，須由義務急救員初步治理，另有黑衣人身上着火，由其他人協助救熄。

校外激烈衝突下「火雨」

記者昨午到理大採訪，進入校園時需向示威者出示記者證，並被搜身及查袋。校園多座大樓玻璃被打碎，多面牆壁被塗鴉，校長室所在大樓無保安駐守，升降機被鎖，儲有危險品的工業中心則有保安駐守。校園內有示威者曾對記者稱「唔好周圍影，唔好影人樣」。昨午起有理大生在校園內自發清理，並張貼告示，內容提醒示威者要保持校園清潔。

城大宿舍外的歌和老街昨傍晚亦有消防和市民清理路障，有示威者擲磚及汽油彈，防暴警察到場驅散。城大發聲明稱，有理由懷疑現時佔據城大宿舍一帶的蒙面黑衣人是否該校師生，要求他們盡快離開及停止破壞。

（反修例風暴）