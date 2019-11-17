解放軍出營清路障 政府：無求助純自發 質疑違基本法駐軍法 25泛民議員聯合譴責

港府發言人稱，九龍塘軍營外有駐軍協助清理路障，純屬駐軍自發義務性質，並非特區政府請求協助。駐港部隊透過香港政府新聞處發稿，稱昨午有市民在駐軍九龍東軍營附近聯福道清理路障，其間駐軍部分官兵加入其中，配合清理軍營門口道路。

領隊者：為了制暴止亂

昨午約4時半，數十名解放軍軍人列隊跑出九龍塘軍營，他們主要穿著軍綠色T恤、黑色短褲，另部分穿著寫有「特戰八連」字眼的運動背心，部分拿着紅色膠筒，另一些則手持掃帚。他們一聲令下跑到聯福道禧福道交界移除鐵欄木板等路障，有軍人將磚頭拾起拋到行人路，有軍人則將磚頭放入膠筒或鐵筒，再倒進附近一個環保斗，另一些軍人則在場清掃街上灰塵。有軍人在旁攝錄，亦有市民在旁拍手叫好。一批消防員在旁掃走玻璃碎，另有一批防暴警在場戒備。

一名自稱解放軍駐港部隊的男子在場指揮其他軍人清理。記者上前查詢，他以普通話說，是次清理目的是為了「制暴止亂」，目標是令香港安全穩定，又叫在場記者要發揮正能量。被問及出動解放軍會否給港人不太好的印象，他說「香港市民的掌聲就是最好的形象」，又說今次行動是自發的。約半小時後，軍人再次列隊，跑回軍營內。

民陣：習非成是 干預香港事務

25名民主派立法會議員發聯合聲明，強烈譴責解放軍從軍營步出清理路障，認為是想合理化解放軍在港行動，圖達至「溫水煮蛙」。聲明稱駐軍違反基本法和駐軍法相關條文，促請港府交代是否已經根據駐軍法第14條，向中央政府請求駐軍協助維持治安和救災。根據駐軍法第9條，駐軍不干預香港特區的地方事務。

民陣回應稱，駐港部隊再出勤是習非成是，其「自發」清除障礙物，即為響應習近平「止暴制亂」而干預地方事務。民陣對違法違憲行為表示遺憾，並憂解放軍干預香港內政將進一步升級。

陳克勤：不應過分解讀

民建聯副主席陳克勤稱，駐軍昨清理路障屬義務性質，沒有違反相關法例，亦得到市民支持，認為不應過分政治解讀。他又說，過去駐軍在港亦做過一些義務工作，今次情况與去年超強颱風山竹襲港後清理郊野公園塌樹的性質類似。

時事評論員劉銳紹稱，駐軍選擇一個自然的機會，在各方接受的情况下參與香港事務，例如清理軍營附近道路，再配合宣傳去建立正面形象。他認為，反修例風波持續源於政府的不作為，駐軍的行動無助挽救政府及警察形象。

他又說，駐軍正試探大家反應，創造更寬鬆空間介入香港事務。他說，一旦中央出動解放軍鎮壓，將抵消所有形象工程。

去年山竹襲港後，中聯辦在網站發表文章，稱中聯辦、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊等600多人組成義工，在郊野公園清理塌樹。政務司長張建宗當時稱該項「公益義工活動」由中聯辦及中資企業協會牽頭，港府沒有任何角色，並承認漁護署事前沒收到通知。

明報記者

（反修例風暴）