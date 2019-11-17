二號橋成聚散關鍵 部分中大生不認同死守

上周二，二號橋一舉成名，中大生阿斌（化名）形容，當時守橋全為保衛校園、阻擋警察入侵，往後警察沒再進犯，就應該從橋上撤離，「始終這場運動一向不打陣地戰」。這是他的想法，但他知道部分示威者視二號橋如戰利品、佔橋是榮譽，既把持吐露港公路，亦可隨便過橋進科學園。

感部分留守者不友善 不欲多接觸

因此，守橋者架設眺望台，擺放大量汽油彈通宵戒備，部分留守者怪責中大生不來接更。另一中大生Carrie說出心底話，稱原是因為覺得部分留守者態度不友善，不欲多接觸，另一句心底話是中大生根本無守橋概念，她說警察上周一曾於二號橋進犯，當晚亦無中大生守橋；在她心目中，二號橋的意義不止是戰略點，更是中大的地方。

倘三罷不願再佔橋 無信心可共處

上周一有人在二號橋往吐露港公路丟雜物堵路，Carrie形容當初丟雜物到橋底是為了促成三罷。不過，假若發動明天再三罷，Carrie說無信心大家回二號橋可以共處。

阿斌亦相信示威者未必重返二號橋，因為大家有陰影，不想在那兒面對中大這個問題、再勾起在中大發生的不快事，寧願到別區。另一名中大生Tom說，一來警察會預料到，二來警察容易事前部署，而且再佔二號橋代表將要一併處理之前未解決的問題，相信短期內應不會再佔二號橋了。

（反修例風暴）