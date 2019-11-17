中大員生撤校園 示威者恐失掩護離開

住在中大宿舍的曼同學（化名）整個星期都在中大，前日傍晚由同學接載離開，形容校園瀰漫白色恐怖氣氛，令員生紛紛撤離。

她說上周四（14日）晚上，宿舍舍監已通知宿生翌日中午起將關閉宿舍，更提出為外地生提供校外住處，但不少學生仍想留守中大。但到了周五下午，教職員態度突然轉變，她曾向相熟教職員查問中大情况，教職員支吾以對，更指自己半小時內會離開校園，若曼同學堅持留下，一定要留在室內地方。她說，同日下午校長段崇智發公開信呼籲在校學生和職員盡快離開，加上教職員態度突然強硬，令學生倍感不安，部分原來打算留守校園的學生，周五都離開了中大，原有600名宿生的宿舍昨日只剩下4名宿生。

學生憂有炸彈傳言屬實

曼同學稱校內不停有傳言，如指防暴警察準備進攻校園，又指有人打算「炸毁校園」。另外，網上流傳與副校長吳基培的WhatsApp對話截圖指收到消息有人引警方入校園引爆炸彈，令校外不少人紛紛催促仍在校的學生馬上離開。她說校園內有近千支汽油彈，隨處可見，縱然有些已失效用，但有學生仍擔心若炸彈傳言屬實，後果或不堪設想。

曼同學又說，有留守中大的中學生不知所措，曾向她和其他中大生求助。她稱該名中學生收不到任何資訊和消息，不知何去何從，她和其他同學協助他聯絡義載司機。市民劉先生前晚到中大接載學生，他說俗稱「四條柱」的大埔道入口於晚上8時有近20輛私家車等候義載學生，他說大部分司機經Telegram群組「接單」義載，亦有司機特意往中大等待有需要學生。

（反修例風暴）