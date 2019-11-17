中大生憶4日3夜：曾像烏托邦 與外來者現分歧漸行漸遠 「撤離是解決分化最好結果」

中大生與外來人原本打算上周四開會商討處理分歧問題，結果被中大校董鄭承隆的建議打斷，以致上周五撤離亦是各執一詞。有中大生形容撤離是解決分化的最好結果，往後再解釋和修復關係。

明報記者 羅嘉凝

中大校友及市民上周二晚趕到中大聲援學生，自此有一班街外人湧到中大，至上周五晚全部人撤離，中大校園昨日回復寧靜，記者訪問3名回校執拾雜物的中大生，分別化名阿斌、Carrie、Tom回顧過去的4日3夜。

街外人突倡「裝修」科學園

阿斌憶述上周二的二號橋之役，齊心抗警，形容上周三時校園像個烏托邦，「自由、共治、有飯吃」，但當晚在百萬大道的大會上，有前線示威者突提議翌日早上6時半去「裝修」科學園，他當時發現，前線每每是小隊已決定了某個行動，再問大家會否跟隨，而非與他們商量。

至周四，阿斌聽聞，街外人亂駕校內車輛撞到中大生、打爛校內玻璃、破實驗室門、在路上練習丟汽油彈，有中大生阻止，被罵「中大垃圾」，甚至有學生會成員被追打。這些雖不是他親眼目睹，他卻相信了。Tom更聽到有學生會學生被人以汽油彈威嚇，周四到宿舍時，有宿生表明不欲街外人入內。

雙方關係急轉直下，Tom說學生會欲平衡各方，決定周四晚開大會商討留守者紀律問題，未料中大新亞書院校董鄭承隆突拋出方案，要求留守者撤出二號橋，由議員看守，激烈討論兩個半小時；又聞麗坪路有防暴警，急急散會，原該討論的問題反而未有談及。

示威者開路換保區選 感被奪權

上周五凌晨3時示威者突稱舉行記者會，宣布容許吐露港公路南北各開一條行車線以換取政府承諾保區選，阿斌更有感被「騎劫」，覺得中大人被奪權，「前線話晒事，其實出入有時亦由非中大人查中大人」；當日中午回校，為的是勸走留守者，因他不希望中大「陪葬」，「不想中大生全撤，『棄城』給非中大生玩」。他到二號橋見僅不足40人，有人說人手不足欲撤離，亦有人覺得不能輕言棄守。

至當晚7時許，二橋人再討論去留，Carrie聽到前線有人要求學生會發聲明呼籲市民來中大，質問學生會代表有否打算為這場運動付出，又叫「你不如退莊」，同學無言以對。隨後有份輪班守「四條柱」（入口）的中大生到二橋，力陳傳聞校園有炸彈、大批急救員已撤離、校方不斷叫學生走，但仍有留守者決定堅守此戰略要點，Carrie見留守者兇惡，就拉走那名同學，「我怕他會被人打」。

學生：中大人視校園為家

外人視為戰略要地

Carrie認為街外人與她思想根本存在分歧，除了對二號橋無共識（另見稿）外，她覺得上周二後校方與警方應有協議，警方不會貿然硬闖中大，但示威者認為警察會隨時來犯。另外雙方對校園的概念亦有異，她將校園喻作教堂，應該要安全，「不攻打學校是war ethics，反之學校亦不應用作戰略據點」。

阿斌補充，在中大校園抗爭不同於街上抗爭，「始終街道不是任何人的家，但中大人視中大為家，我們不想中大校園成為戰場」；Tom亦認為，街外人將校園當作戰略要地多於是中大校園地方，這雙重性質定帶來張力。

最後全部人於上周五晚順利撤離，Carrie認為全因校內瀰漫一片「屠城」前的氣氛，當時校方宣布安排7時至9時有車載同學走，她與阿斌急急離開，臨走前見到二號橋上有人向橋下丟汽油彈，又聽到現場說有防暴警已落地。她形容撤走是分化最好的解決，往後可以文宣解釋及融和。

矢言不割席 汲取教訓改進

4日3夜發現原來雙方「相處難」，但3人均矢言不割席。阿斌稱即使有爭拗，亦知街外人有難處，而且街外人有好有壞，難一概而論，有些破壞亦是個別事件；Carrie形容是行動決策有矛盾，大家始終是手足；Tom說街外人要明白中大原有的生態並不容易，矛盾永遠都有，要汲取教訓改進，「不想發生的事已發生了，難道我割席就會無發生過嗎？」

（反修例風暴）