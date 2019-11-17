蔡元培墓碑遭破壞 微博用戶發文認責

稱不滿蔡與段崇智相比

微博用戶「哀極無淚」於上周四（14日）發文，表示到香港為蔡元培的墓碑「打磨了一下」，並貼上兩名中共早期黨員汪壽華和趙世炎的相片，稱此舉是提醒中大師生「智商不代表真理，北大也不是始終和正義站在一起」、「我不信那麼多熱血青年的人頭，因為是北大教授所殺，就會在人們的記憶裏蒸發」。「哀極無淚」曾多次發文批評蔡元培是1927年國民黨「412清黨事件」迫害共產黨員的「反共劊子手」。

中大校長段崇智10月18日曾發表公開信，提及「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」；中大學生會其後向校長贈送「良知不會被威權滅聲」的大型橫幅，有人寫下「世上可能沒有第二個蔡元培，但有的是多一位值得敬佩的校長」字句。蔡元培在北大校長任內（1917至1927年）發生「五四運動」，他並與掌權的北洋軍閥周旋，以積極保護學生聞名。

歷史學者：人神共憤

嶺南大學協理副校長、歷史系教授劉智鵬說，不論是什麼政治立場，毁墓都是「極之人神共憤」，他說蔡元培持反共立場，但多限在學者角色，例如他在1927年曾發公開信批評國民黨「聯俄容共」政策。蔡元培1930年代日本侵華後來港避難，1940年離世，葬於香港仔華人永遠墳場。

（反修例風暴）