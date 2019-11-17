盧偉聰退休前寄語新丁光明磊落

有別過往政府新聞處會事先通知傳媒到場採訪，今次盧偉聰主持結業會操為事後才出稿。根據新聞稿，盧致辭稱，學員只要堅定信念、光明磊落及保持信心，就能應對現時公共安全及公共秩序的挑戰。

他說，過去數月發生連串事件，警民關係受到嚴峻考驗，只要警隊保持團結，緊守崗位，做事光明磊落，繼續公平公正地執法，警隊工作定能獲市民認同，終有一天會渡過現時難關。他引用《獅子山下》歌詞，期盼市民能「放開彼此心中矛盾」，繼續為香港寫下「不朽香江名句」。

盧偉聰任期至明日，料將由警務處副處長（行動）鄧炳強接任處長。盧說，對於即將離開服務超過三分之一世紀的警隊，「我的心永遠和香港警察聯繫在一起」。

朱敏健：不認同警隊失控

另外，監警會前秘書長朱敏健稱，對於有警員涉向記者發射海綿彈，他說涉事記者若認為警員濫權或違規，應先透過目前的監警制度投訴，再檢視制度是否有功效。他不認同有說法指警隊已經失控，認為這屬嚴重指控，要有實質證據支持才對各方公平。

早前監警會國際專家認為，監警會的權力不足以應付近期事件，建議由獨立機構調查。朱稱一直不反對成立獨立調查委員會，但質疑究竟應加強現有監警會權力，抑或棄用現有制度處理。他認為可先加強監警會權力。

朱：稱呼「曱甴」沒違歧視例

對於有警員稱呼示威者為「曱甴」，現任平機會主席的他稱，過去有收到不同方面諮詢，認為有關稱呼不恰當，但認為沒違反歧視條例，故平機會不會跟進。

（反修例風暴）