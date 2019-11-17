特稿：六度南下 韓正深圳開會談港局勢

《明報》由兩名不同消息人士獲悉，韓正是前天南下，就香港暴亂召開、主持了一個重要會議。這次已經是韓正近期第6次南下深圳。

由上周一（11日）示威者發起「三罷」以來，港九新界多處堵路，火頭處處，上周二西灣河警員以實彈槍傷示威者後，吐露港公路、紅隧等主要幹道被堵，全港交通陷於半癱瘓，警隊和示威者的攻防戰更蔓延大學校園。至上周四，正在巴西出席金磚國家領導人會議的國家主席習近平清晰地說明，香港首要止暴制亂，恢復社會秩序。

公安、國安部長等出席

消息人士形容，國家領導人在國際場合講內政事務是罕有的，這是習近平以國家領導人名義，向國際社會「打招呼」。

根據《人民日報》上周四晚報道，習近平稱香港持續發生的激進暴力犯罪行為，中央堅定支持行政長官帶領特區政府施政，以及堅定支持香港警方嚴正執法。

前天的會議由韓正主持，出席的中央官員包括6名政治局委員，都是副國級，包括公安部長、國安部長、統戰部長等，其餘還有12名省委等級別負責人。其他還有一些在港中資機構負責人等。

明報記者

（反修例風暴）