警查海綿彈射記者 開槍警休假 3米距離中彈 背囊穿洞無傷

商台、記者協會和攝影記者協會、新聞行政人員協會均發聲明強烈譴責相關警員行為。警方昨晚發稿，承認驅散時曾要求在場記者離開，其間發射過一枚海綿彈。警方重申一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，會繼續與新聞團體保持溝通，讓雙方理解彼此的工作和困難。

驅趕記者 「繼續影告你襲警」

綜合商台、科大學生會編委會及網媒PPPN International片段，昨凌晨1時許，數名記者在亞皆老街近砵蘭街採訪，有防暴警察走近要求記者離開，其間多次推撞記者及拍打攝影器材，有警員呼喝「暴動啊𠵱家，唔係聖誕節啊，走呀！」記者們繼續拍攝，警員大叫：「你繼續影我告你襲警！」警員又多次指摘記者「幫暴徒擋子彈」。影片中不見記者有動作，片段中亦不見示威者。

攝行動代號 警喊「拉佢」傳槍聲

其後，一名商台記者走近警員，拍攝其「行動呼號」，被警員推開及要求離開，有警員說「拉佢！」另一持防暴槍的警員走上前，當記者轉身跑離時，傳出一下槍聲。據市民拍攝的片段，可見警員在約3米距離向記者開槍，槍口現火光。之後，記者兩度對警員大叫表明身分，質問「你竟然用槍指住記者？射記者背囊？」

該名鄭姓記者接受本報查詢稱，推撞他的警員行動呼號為「KW4 2/3」。他轉身離開時，突感背部受撞擊，並聽到槍響。他說自己從無想過和警察爭吵，拍攝時亦無介入言語紛爭，「無想像過警察對記者開防暴槍」，故情緒激動。他說商台已向政府及警方反映，對方表示會跟進。

商台及新聞組織強烈譴責 促約束警員

商台發聲明強烈譴責相關警員行為，要求警方徹查及交代。商台要求當局約束警員，確保記者正常採訪不受干預，並確保記者安全。商台認為警員相關行為不但破壞香港賴以成功的新聞採訪和言論自由基石，同時無助社會回復平靜，更遑論止暴制亂。記協及攝記協會發表聯署聲明，強烈譴責警方針對新聞工作者濫用武力，再次呼籲特首立即整肅警隊，確保新聞及採訪自由不受干擾。新聞行政人員協會強烈譴責所有針對新聞工作者的暴力，呼籲警方克制及嚴正跟進處理。

另外，「香港和平力量」昨日在政府總部東翼發起支持警察集會，港台記者採訪時被人包圍，有人用手機近距離向記者拍照，指罵記者是「黑媒」，又高叫「解散港台」等口號。約5分鐘後，大會糾察上前勸止，稱「不要讓警察難做」，雙方沒有肢體接觸。

明報記者

（反修例風暴）