吐露港公路全線通車 大學站今續關閉

大學站電纜被剪 列車車廂燒至熏黑

警方昨早與其他政府部門清理吐露港路面玻璃碎等雜物，吐露港公路南北行全部行車線昨午重開。港鐵派人到大學站視察，站內玻璃被打碎，鐵閘、天花等損毁，軌旁設施曾被焚燒，多條電纜被剪斷，而一列早前滯留站內的列車，車廂內曾被縱火，昨已拖回車廠詳細檢查。港鐵表示，工作人員正檢查及評估，預計需要一段長時間。港鐵提供的圖片顯示，路軌滿佈鐵枝等雜物，車廂燒至熏黑，地上遍佈燒焦的雜物。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗在商台《政經星期六》表示，現時港鐵已盡量安排兩名車長駕駛一列列車，以輕鐵為例，多一名車長除了可幫忙觀察路軌和電纜有沒有雜物，有時還需下車搬走雜物。至於今日車務安排，港鐵表示服務會於晚上10時結束，東鐵線只來往紅磡站至火炭站，以及來往大埔墟站至羅湖站或落馬洲站，列車不停上水站，大學及上水站關閉；今日可能仍有一定數量的車站未能重開。

今沙田賽馬 馬場站關 接駁巴停

另外，今天是賽馬日，港鐵稱因應馬會要求及安排，東鐵線今日不停馬場站，車站亦會關閉。馬會稱，除非吐露港高速公路今日維持通車，來往沙田馬場的公共巴士將暫停。此外，由科學園、大學站和九龍塘前往沙田馬場的接駁巴士暫停，彭福公園停車場亦關閉。

（反修例風暴）