中大稱滿目瘡痍籲暫勿回校 政府暫封二號橋做工程

陶輝巡視二號橋 檢兩箱疑易燃液

昨天凌晨時分，有數人留在中大，稱在場善後及收拾物資。至凌晨約4時半，有司機下車走到吐露港公路搬開水馬等雜物，闢出吐露港公路北行一線，往九龍行車線仍然封閉，其後有私家車經過上址，司機下車移走膠袋等雜物。清晨時分，有人向港鐵大學站路軌投擲汽油彈。

昨晨約8時，署理新界南總區指揮官陶輝帶同數名防暴警到中大二號橋一帶巡視，其間檢走兩箱懷疑易燃液體、弓箭等，逗留約10分鐘後離開。另有交通警員在吐露港公路行車線架設雪糕筒，工程車到場清理二號橋橋底的路障。路政署早上8時許派工人到中大附近的大埔公路馬料水段，清理路上及路邊雜物。

中大增聘保安 評估修復安排

中大副校長吳樹培昨天曾到二號橋視察，被問會否請警方協助清場，他說從沒有請警方進校園。二號橋、夏鼎基運動場看台和跑步徑留下大量雜物，中大在官方Telegram表示，校內大量設施毁壞，滿目瘡痍，校方昨巡查評估風險及安排人手清理主要出入口的障礙物，必要時會尋求消防或相關部門協助處理危險品。大學亦開始增聘保安員駐守校園，並評估各書院、學系及實驗室的破壞情况和修復安排。

另外，中大稱校園內的交通工具受破壞或被非法取用，部分校巴損毁嚴重，交通處正評估復修校巴情况，並開始聯絡外判校巴公司，為員工在復工後提供有限度服務。消防處晚上回應，昨在大埔公路清理路障時獲知大學校內情况，包括可能仍有汽油彈；該些物品可能涉違法行為，消防處未能處理。該處尚未收到大學正式求助，若收到求助將建議聯絡警方。

城市大學陳同學昨到中大崇基學院行政樓執拾頭盔、急救用品及樽裝水等，以的士運走，他認為「三罷」意義不在守學校。

（反修例風暴）