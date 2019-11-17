環團憂增堆填區負擔 不應因政治要樽「陪葬」

平衡安全環保 回收商倡直接交收

環境局長黃錦星今年4月撰寫網誌，指出現時本地產生的廢玻璃樽每年約10萬噸，即日均約270噸（約54萬個），佔都市固體廢物約2%至3%；去年住宅和餐飲處所的玻璃回收點約2400個，全年玻璃樽回收量約為1.3萬噸，回收率約13%。

朱漢強認為，雖然政府有需要顧及安全，但不應過分放大回收玻璃樽的風險，例如設在酒店、公司、屋苑等位置，以及山頂、鄉郊等地區的玻璃樽回收桶，被人擅自取走玻璃樽的風險相對較低，政府不應一刀切停收所有玻璃樽及收回玻璃樽回收桶。

朱漢強：回收鏈破壞 日後難復常

朱漢強又說，回收商部分玻璃樽是依靠拾荒者提供，若突然全面停收，會破壞回收鏈，日後再復收時，未必能即時找回這些拾荒者回收玻璃樽，一時三刻難以完全重建回收鏈。他說，不希望玻璃樽被用作製造汽油彈，但認為政治問題應政治解決，政府不應要玻璃樽「陪葬」。

香港玻璃再生有限公司總經理馮華洪說，該公司有七成至八成玻璃樽由食肆和酒吧回收，職員會派回收袋給商戶裝玻璃樽，再直接從商戶處收回玻璃樽，他認為這類回收被擅取的風險較低，但若政府要求全面停收，會顧全大局。他又說，近期不少商場、店舖等被打爛玻璃，相信可回收，呼籲商戶與回收商聯絡，回收被打爛的玻璃。

（反修例風暴）