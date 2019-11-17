政府喊停回收玻璃樽 防變汽油彈 要求減公眾地方回收桶 回收商憂致財困

有支援示威活動的「物資兵」承認，不少汽油彈樽是源自政府的玻璃回收箱。

明報記者 畢嘉敏 黃心悅 艾博瑜

環保署未回覆查詢

「物資兵」認不少樽源自回收箱

有回收商說，若全面停收玻璃樽，每月應付近百萬元的租金和人工支出有困難；亦有環團擔心一刀切停收玻璃樽會加重堆填區負擔，亦可能破壞回收鏈，日後即使重新回收也會減低回收成效（見另稿）。

現時全港有兩間回收商為環保署回收玻璃樽，港島及新界由「碧瑤廢物處理及回收有限公司」（下稱碧瑤）回收，九龍由「香港玻璃再生有限公司」負責。有環保界人士透露，近日回收商收到環保署通知，要求暫停回收玻璃樽，放置在街道、屋苑、商場、酒店等的回收桶都要收起，以防有人自行取走玻璃樽作汽油彈原材料。

本報向環保署查詢為何停收玻璃樽，以及是否掌握證據顯示回收的玻璃樽被取用作汽油彈，至截稿前未獲回應。

碧瑤昨日回覆本報查詢時證實，早前收到環保署指引，要減少公眾地方的玻璃樽回收桶數目；另外，環保署亦已進一步通知回收商，考慮近日情况及員工安全，暫時停止廢玻璃容器回收服務，會因應社會情况適時恢復相關服務，碧瑤明日會在網站正式公布有關事宜。

回收商：妥善回收反可減製彈風險

另一回收商香港玻璃再生的總經理馮華洪表示，至昨日仍未收到環保署的通知，周一會向署方跟進。他說現時公司有20至30名員工，每月租金及人工等固定支出近百萬元，若全面停收玻璃樽會有財政壓力。他又說，由於每日回收的玻璃樽數目龐大，難以察覺是否有人擅取部分樽製汽油彈，但認為若由回收商妥善回收，反而會減低玻璃樽被用作製汽油彈的風險。

一名不願具名的「物資兵」向本報表示，不少人會從玻璃回收箱取玻璃樽，或拿走酒吧外棄置的玻璃樽，用來製造汽油彈。

酒吧稱停收後會當一般垃圾扔掉

蘭桂坊酒吧「D26」的員工謝先生向本報展示前兩日收到回收商的通告，寫有「應環保署要求，暫停玻璃樽回收，直至另行通知，不便之處，敬請原諒」。他說，現時尚未知回收商何時開始停收樽，亦未知道實際如何運作，估計往後會把玻璃樽當作一般垃圾扔掉。他解釋，以往酒吧在晚上收集好玻璃樽後，會裝好一整袋放在門外，翌日就會有人收集。謝先生又說，一直以來間中會有人拿走玻璃樽賣給回收商圖利，並非新鮮事，也不能確定是否有人拿走玻璃樽製作汽油彈。

住在蘭桂坊附近的黃小姐表示，過往不太留意玻璃樽如何回收，也沒留意過有人取走待回收的玻璃樽。她認為政府暫停回收玻璃樽並不環保，也對防止有人製造汽油彈的作用不大，「這解決不到問題，要是那些人希望取得玻璃樽，仍會有方法，不會因為你暫停回收而找不到」。

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676