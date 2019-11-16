防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙

警員飛撲途人 稱對方或曾違法

警察公共關係科高級警司江永祥表示，據他理解，外國軍隊對恐怖分子嚴刑逼供才施行「水刑」，但警員行為並非那麼極端。他說，警員拘捕該男子時曾有糾纏碌地，據有關警員所述，該男子頭頸受傷，「傷口有泥沙，所以倒了好小量嘅水，我相信同所謂的水刑應該有好大距離」。

另有片段顯示，周三晚上中環有速龍小隊成員突然飛撲一名黑衣男途人。被問有關警員為何以「打欖球」方式飛撲途人，該人干犯什麼罪行，江永祥稱手上無資料。但他認為，可能是警員見該人曾違法，或有情報顯示該人曾犯極端暴力罪行，故須「全面控制」，避免他反抗。

喝記者「係要搞你」 認語氣不理想

另外，前晚《有線新聞》記者在柴灣採訪，在行人天橋上被防暴警員查證身分時，遭扯甩防毒面具，記者拿記者證時稱「唔好搞我」，惟警員呼喝「我係要搞你」。江回應說，當時有人在行人天橋向下掉雜物，警員上橋後發現該記者。他稱，當時「情况較趕急」，警員欲將暴徒繩之於法，故在確認該記者身分時，語氣不理想，難免「比較肯定一啲」，警方會向部隊反映有關問題。

𨋢內噴椒揮棍 指有暴徒混入

前晚葵涌邨有防暴警察在連接大窩口天橋，向升降機內的乘客噴射胡椒噴霧、揮警棍，有警員曾拔起手槍。根據城大編委的影片，有警員要求記者「熄機」。江永祥表示，警員當晚處理堵路的暴徒，追至天橋，但他們「混入無辜市民」，又欲衝出逃走，故警員用胡椒噴霧及警棍制止；至於曾否拔槍，他稱不清楚。對於有警員要求記者「熄機」，江永祥指出，若要求記者不要採訪是不符合規矩及指引，認為若記者有任何疑問歡迎投訴。

（反修例風暴）