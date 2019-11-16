警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球

「警非每日射 示威者每日燒」

被問警方是否認為示威者焚燒雜物，較警方發射以千計的催淚彈更危險，汪回答該英文提問稱「當然（Yes, of course）」，「警方非每日發射催淚彈，但示威者卻每日焚燒塑膠」。

至於警方會否量度催淚煙釋放的化學物，汪威遜認為需情况穩定才做科學研究。

學者：誰釋更多需研究 難斷言

港大理學院講師麥嘉慧反駁，催淚彈還是焚燒塑膠釋放更多二噁英需對比研究，未做研究無法斷言。她說，催淚彈中成分CS的分子結構較大，亦含有苯環狀結構，理論上在高溫燃燒過程中能拆散成較細分子，過程中或形成類二噁英物質，至於釋出的濃度則需測量。

另外，全港反送中聯席昨公布，據統計警方發布的催淚彈數字，由6月12日至11月13日，警方已發射最少9362發催淚彈。過去一周，區選土瓜灣南候選人黃綺婷接獲10多宗區內家長報告，其幼稚園至小學子女在街上感刺鼻、咳嗽，有人流淚和流汗時亦感灼熱刺痛。

反送中聯席：警已射逾9000催淚彈

環保觸覺義務總幹事譚凱邦擔心，催淚彈的有害物質有可能長時間污染泥土、水源，對人體造成慢性傷害，促警方公布催淚彈全部成分，批評政府不應用催淚彈解決政治問題，應回應訴求。黃綺婷的區選對手有李軒朗和林博。譚凱邦為荃灣馬灣候選人，對手有黃俊揚和倫智偉。

（反修例風暴）