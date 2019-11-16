要聞
下一篇 上一篇

警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球

【明報專訊】催淚彈傳出釋放二噁英可損健康，在傳媒連日追問下，行動部高級警司汪威遜昨在記者會表示，二噁英釋放源頭包括燃燒塑膠，燒得最多塑膠的是「暴徒」，他們是破壞地球的黑手。他「絕對同意」二噁英傷害健康，承認催淚彈亦有可能釋放，但反問「如可阻止暴徒焚燒（塑膠）為何不做？」

「警非每日射 示威者每日燒」

被問警方是否認為示威者焚燒雜物，較警方發射以千計的催淚彈更危險，汪回答該英文提問稱「當然（Yes, of course）」，「警方非每日發射催淚彈，但示威者卻每日焚燒塑膠」。

至於警方會否量度催淚煙釋放的化學物，汪威遜認為需情况穩定才做科學研究。

學者：誰釋更多需研究 難斷言

港大理學院講師麥嘉慧反駁，催淚彈還是焚燒塑膠釋放更多二噁英需對比研究，未做研究無法斷言。她說，催淚彈中成分CS的分子結構較大，亦含有苯環狀結構，理論上在高溫燃燒過程中能拆散成較細分子，過程中或形成類二噁英物質，至於釋出的濃度則需測量。

另外，全港反送中聯席昨公布，據統計警方發布的催淚彈數字，由6月12日至11月13日，警方已發射最少9362發催淚彈。過去一周，區選土瓜灣南候選人黃綺婷接獲10多宗區內家長報告，其幼稚園至小學子女在街上感刺鼻、咳嗽，有人流淚和流汗時亦感灼熱刺痛。

反送中聯席：警已射逾9000催淚彈

環保觸覺義務總幹事譚凱邦擔心，催淚彈的有害物質有可能長時間污染泥土、水源，對人體造成慢性傷害，促警方公布催淚彈全部成分，批評政府不應用催淚彈解決政治問題，應回應訴求。黃綺婷的區選對手有李軒朗和林博。譚凱邦為荃灣馬灣候選人，對手有黃俊揚和倫智偉。

（反修例風暴）

相關字詞﹕二噁英 催淚彈 警務處 警方

上 / 下一篇新聞

中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
早上平靜晚上燒車 留守者撤
早上平靜晚上燒車 留守者撤
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
逾百人科大追思周梓樂
逾百人科大追思周梓樂
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
4000穆斯林為香港祈福
4000穆斯林為香港祈福
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消