前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想

稱太多暴力 「不會像新年聖誕笑晒口」

一名有線電視攝影師前晚在柴灣採訪時，有警員要求檢查其證件及脫下防毒面罩，並向攝影師說「我就係要搞你」。警察公共關係科高級警司江永祥昨在記者會說，有關警員希望盡快將暴徒繩之於法，所以語氣較激動，其後其他警員到場後，見到個別警員語氣不理想，已即時代為處理事件。江說，在危急關頭有言語衝突不是太理想，但過去數月有太多突發、暴力事件，警員語氣上難免要「肯定一啲」，不會像新年、聖誕時「笑晒口」。

否認停直播改買片 無綫斥造謠

同一晚，有警員在葵涌邨的天橋升降機驅趕在場的人時，要求在場拍攝的「城市大學學生會編輯委員會」記者關掉攝影機。江永祥回應稱，如有警方要求記者不要採訪，一定不符合規矩和指引，他說若記者有疑問，歡迎投訴。

無綫新聞昨發聲明指出，繼日前該台攝影師在中文大學採訪時被人收去攝影機記憶卡後，再有人在網上散播謠言，稱該台已停止現場直播，改為購買有線電視的新聞。無綫稱有關說法全屬虛構，並譴責散播謠言的行為，而該台會繼續第一時間為觀眾報道現場實况。

（反修例風暴）