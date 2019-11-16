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美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過

【明報專訊】美國參議院周四（14日）啟動程序，將加速通過《香港人權與民主法案》。法案主要推手、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）發表聲明，表示法案已獲兩黨支持，如無議員反對，最快可望下周一（18日）通過。

推手議員：獲兩黨廣泛支持

魯比奧周三聯同參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch），與參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）會面，要求加快法案表決程序。會後魯比奧形容會面有「重大成果」，其後發表聲明，稱與另一推動法案的民主黨參議員卡丁（Ben Cardin）協調下，法案已獲兩黨廣泛議員支持。參議院已啟動「熱線」機制，讓法案獲優先處理，並將以「全體一致同意」的方式讓法案迅速在參議院通過。如無議員反對，法案最快下周一可通過。麥康奈爾稱，對立法協助香港民眾的進展感鼓舞，「參院需要與香港站在一起，我希望我們很快可以採取行動」。

外交部警告法案通過將報復

《香港人權與民主法案》授權美國國務院最少每年一次檢視香港的人權狀况，並協助捍衛香港的自治權。由於國會兩院的法案版本略有差異，需整合後再次各自通過表決，才可交由總統特朗普簽署生效；暫未知特朗普會否簽署法案。中國外交部周四警告，如法案通過，將作出報復。

（反修例風暴）

相關字詞﹕特朗普 美國 魯比奧 香港人權與民主法案

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