鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」

外交部與英交涉 促警徹查

特首林鄭月娥昨發聲明表示憤慨，斥襲擊行為「野蠻，超越文明社會底線，必須予以強烈譴責」，並稱期望當地警方積極跟進，將涉案者繩之於法。中國駐英大使館發言人亦發聲明稱，鄭若驊「被推往地上」導致手部受傷，對此表示憤慨，譴責示威者，促英國警方詳細調查，加強對留英中國人的保護。外交部駐港特派員公署負責人斥「暴徒」蓄意攻擊鄭若驊，「嚴重觸犯法律，喪心病狂、泯滅人性」，並稱已向英國駐港總領館提出嚴正交涉，要求英國警方徹查。

講座主辦方稱鄭被襲擊傷手臂

鄭若驊此行原定在倫敦向商界和法律界推廣香港作為「促成交易、爭議解決樞紐」的角色，事發時原定出席特許仲裁學會舉辦的講座，就投資者及東道國之間爭議解決機制演變發表演說，活動最終取消。主辦單位稱鄭若驊進入大樓期間被人群襲擊，導致手臂受傷，並譴責暴力。

數十示威者包圍 有人高呼「殺人犯」

事發於英國時間前日下午5時10分，即香港時間昨凌晨1時10分。根據網上影片，鄭若驊前往活動途中遭數十名示威者包圍，有人高呼「殺人犯」、「五大訴求，缺一不可」等。片段顯示鄭若驊跌倒，由隨行人員扶起並護送離開。

本報曾向律政司查詢鄭若驊具體傷勢、事發時是否被推跌，以及發電郵問倫敦警方調查進度，至截稿前未獲回覆。英國《衛報》報道，當地警方正調查事件。

鄭若驊其後發表聲明，以「暴徒」形容示威者，稱令其身體受到「嚴重傷害」，她已向倫敦警方報案，要求嚴肅跟進，將「兇徒」繩之於法；聲明又嚴詞批評任何形式的暴力及極端主義，「假借追求政治為名剝削他人的合法權利，此等行為對香港以至任何一個文明地方均是百害而無一利」。

衛報：倫敦警方正調查

香港大學法律學院首席講師張達明稱，若案發時鄭若驊是被推跌，涉及罪名與香港類似，包括普通襲擊、襲擊致造成身體傷害罪等；他說當地對集會的界線在於是否涉及暴力，若和平示威，即使「幾嘈、幾挑釁」，一般都會容忍；但若涉暴力則構成罪行。

公民黨黨魁楊岳橋稱，雖然出現任何受傷都不理想，「但開口閉口『暴徒』，是否有助大家釐清事件？」他認為鄭若驊應自問為官期間的作為，導致旅居海外的港人都向她喝倒彩。

明報記者

（反修例風暴）