要聞
下一篇 上一篇

女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷

【明報專訊】民間「三罷」觸發連日衝突，部分案件昨日提堂，其中17歲中六女生馬麗雅涉於周一（11日）在銅鑼灣藏有一把鎅刀被捕，昨出院上庭應訊，被控一項管有攻擊性武器罪。控方一度反對她保釋，主任裁判官錢禮質疑「你只依賴警方所說而斷定案情嚴重嗎？」裁判官最終准她保釋至下月13日再訊。

控方反對 官准女生保釋

另外，周三（13日）晚上大批示威者涉在旺角警署外投擲汽油彈，警方發射橡膠子彈和催淚彈驅散，拘捕最前排兩女一男，他們被控以暴動、違反禁蒙面法、管有爆炸品等罪，案件昨在西九龍裁判法院堂，各人暫毋須答辯，還押至明年1月24日再訊。

3人被控暴動 兩仍留院

被告依次為報稱髮廊助理的周雅桐（18歲）、學生陳彥希（19歲）及廚師張境祐（17歲），被控於本月13日和14日，在彌敦道太子道西交界參與暴動及違反禁蒙面法；首被告和第三被告另被控管有爆炸品，即汽油彈。據了解，13日晚約10時半，逾百人在旺角警署對出聚集，其中最靠近警署的人向警署投擲汽油彈。警方於14日凌晨拘捕3名被告，附近有3枚未使用的汽油彈。除首被告外，其餘兩名被告仍在醫院留醫，昨未能到庭應訊。辯方在庭上投訴，首被告遭壓制後，曾被便衣警踢臉。

三男一女則於昨日東區裁判法院提訊。同於13日被捕的文員黃天樂（32歲）、學生梁志為（17歲）和司機張展文（35歲），前兩人各被控管有作非法用途的工具，即石油汽瓶、打火機式火槍、剪鉗、士巴拿、螺絲批等；另張展文被控襲警罪，即在中環交易廣場平台襲擊沙展A。3名被告暫毋須答辯，獲准保釋至1月9日至10日再訊。

【案件編號：WKCC4277、ESCC2536、2565-67 /19】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
早上平靜晚上燒車 留守者撤
早上平靜晚上燒車 留守者撤
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
逾百人科大追思周梓樂
逾百人科大追思周梓樂
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
4000穆斯林為香港祈福
4000穆斯林為香港祈福
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消