女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷

控方反對 官准女生保釋

另外，周三（13日）晚上大批示威者涉在旺角警署外投擲汽油彈，警方發射橡膠子彈和催淚彈驅散，拘捕最前排兩女一男，他們被控以暴動、違反禁蒙面法、管有爆炸品等罪，案件昨在西九龍裁判法院堂，各人暫毋須答辯，還押至明年1月24日再訊。

3人被控暴動 兩仍留院

被告依次為報稱髮廊助理的周雅桐（18歲）、學生陳彥希（19歲）及廚師張境祐（17歲），被控於本月13日和14日，在彌敦道太子道西交界參與暴動及違反禁蒙面法；首被告和第三被告另被控管有爆炸品，即汽油彈。據了解，13日晚約10時半，逾百人在旺角警署對出聚集，其中最靠近警署的人向警署投擲汽油彈。警方於14日凌晨拘捕3名被告，附近有3枚未使用的汽油彈。除首被告外，其餘兩名被告仍在醫院留醫，昨未能到庭應訊。辯方在庭上投訴，首被告遭壓制後，曾被便衣警踢臉。

三男一女則於昨日東區裁判法院提訊。同於13日被捕的文員黃天樂（32歲）、學生梁志為（17歲）和司機張展文（35歲），前兩人各被控管有作非法用途的工具，即石油汽瓶、打火機式火槍、剪鉗、士巴拿、螺絲批等；另張展文被控襲警罪，即在中環交易廣場平台襲擊沙展A。3名被告暫毋須答辯，獲准保釋至1月9日至10日再訊。

【案件編號：WKCC4277、ESCC2536、2565-67 /19】

（反修例風暴）