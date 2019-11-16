要聞
下一篇 上一篇

連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款

【明報專訊】7月初一名男子在港鐵柯士甸站附近「連儂牆」拍照，與兩名女子起爭執，繼而被另外兩兄弟拉扯頭髮和衣領。兩兄弟昨在九龍城裁判法院承認一項普通襲擊罪。辯方求情稱，事主曾罵女子「擺明係黑社會」，兩被告出於好心將他拉走，事件不涉政治爭拗。裁判官接納求情，告誡兩人不應用武力解決糾紛，判兩人各罰款1500元。

被告為廚師黃志昇（37歲）及地盤工人黃志昌（38歲），兩人為兄弟，被控於7月9日在柯士甸站近A出口行人隧道內襲擊戴忠浩。

稱因事主爆粗罵女子 好心拉走

案情指出，事主當日用手機拍攝連儂牆上的紙張，遭兩名女子勸阻，雙方起爭執。被告指摘事主以粗口罵女子，遂拉扯事主的頭髮和衣領，事主逃去後報警。網上有片段拍下事發經過，兩兄弟被捕，警誡下承認犯案。

另外，無業男子陳譽升（23歲）涉於本月2日在九龍城碼頭外，被警員周俊鴻截查時拒絕展示身分證，昨被控以阻礙公職人員罪。裁判官應辯方要求將案押後至下月27日，以待索取被告的醫療報告，其間被告准以現金保釋。

辯方投訴被告被捕時遭約10名蒙面防暴警員壓在地上，有警員用手指插其右眼，令他右眼瘀傷、右臂擦傷等，保釋外出後自行求醫，留院4日。

【案件編號：KCCC2509、2766/19】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
早上平靜晚上燒車 留守者撤
早上平靜晚上燒車 留守者撤
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
逾百人科大追思周梓樂
逾百人科大追思周梓樂
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
4000穆斯林為香港祈福
4000穆斯林為香港祈福
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消