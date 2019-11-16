連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款

被告為廚師黃志昇（37歲）及地盤工人黃志昌（38歲），兩人為兄弟，被控於7月9日在柯士甸站近A出口行人隧道內襲擊戴忠浩。

稱因事主爆粗罵女子 好心拉走

案情指出，事主當日用手機拍攝連儂牆上的紙張，遭兩名女子勸阻，雙方起爭執。被告指摘事主以粗口罵女子，遂拉扯事主的頭髮和衣領，事主逃去後報警。網上有片段拍下事發經過，兩兄弟被捕，警誡下承認犯案。

另外，無業男子陳譽升（23歲）涉於本月2日在九龍城碼頭外，被警員周俊鴻截查時拒絕展示身分證，昨被控以阻礙公職人員罪。裁判官應辯方要求將案押後至下月27日，以待索取被告的醫療報告，其間被告准以現金保釋。

辯方投訴被告被捕時遭約10名蒙面防暴警員壓在地上，有警員用手指插其右眼，令他右眼瘀傷、右臂擦傷等，保釋外出後自行求醫，留院4日。

【案件編號：KCCC2509、2766/19】

（反修例風暴）