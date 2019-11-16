高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」

官：自我審查不一定壞事

香港互聯網協會早前獲准介入聆訊，並以範圍涵蓋過闊、限制言論自由構成寒蟬效應、效用不大，要求撤銷禁令。法官高浩文在判辭中不接納協會一方陳辭，重申「示威者」近月的極端暴力及破壞財物行徑，在合理及理智人眼中，根本不能確保在《基本法》和人權法保障下的基本人權，以及自由的香港核心價值；雖然有批評香港是不適宜過分使用子彈或警棍，但文明社會亦非由掟磚、汽油彈和焚燒路障方式維護。

法官稱涉暴力的「示威者」為「罪犯」，有大量證據顯示透過網上及社交平台的討論區煽動「示威者」訴諸暴力，損毁政府及其他財物如交通燈、撐警或中資店舖，當中網上溝通更是匿名、即時。雖然個別人已被捕及刑事檢控，法官認為必須制止背後煽動及促進暴力資訊的網上行為。

條文收窄至「故意」煽感暴力

對於協會一方稱申請會對資訊構成「自我審查」，高浩文反而認為不一定是壞事，強調言論自由不是「與世隔絕」，亦需考慮後果。高浩文批准律政司的申請，而因應協會憂慮，將條文收窄至「故意」煽感暴力而傳播資訊。

「老豆搵仔」頻道重新運作

律政司昨在庭上透露，對警員「起底」的Telegram頻道「老豆搵仔」及「超級老豆搵仔」，在律政司通知Telegram後，先後於11月7日及昨早停止運作。不過，新頻道「超級無敵老豆搵仔」昨午在Telegram出現，而舊頻道「老豆搵仔」亦重新運作，資訊科技界議員莫乃光認為禁制令限嚇力有限。

對於法庭裁決，莫乃光說會與互聯網協會繼續關注政府會否申請新禁制令或利用緊急法實施「封網」，並會採取一切手段阻止政府引入類似內地的「網絡防火長城」。

（反修例風暴）