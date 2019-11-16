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抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定

【明報專訊】立法會財委會原定昨日審議理工大學校園擴建工程項目撥款，該項目原定為康復治療科學、視光學院學生提供教研設施，涉款約14.18億元，惟政府昨突然以「需要更多時間解說」為由臨時抽起項目。多名民主派議員批評，建制派突然反對項目，令政府不夠票通過，政府因而抽起項目；有人則質疑政府是否對大學存在敵意。有建制派議員說，近日大學校園衝突過後，投票決定或更改。

張：重排次序 讓路急切項目

政務司長張建宗稱，抽起撥款只是重新編排次序，因有些撥款更急切需要處理，例如有些項目若沒撥款就要罰錢，強調不存在要懲罰大學。

食物及衛生局副局長徐德義昨於會議開始時表示，明白不同人對項目「有好多其他意見」，需更多時間解說，決定抽起項目。財經事務及庫務局常任秘書長劉焱稱，抽起項目是因應最新情况所作的臨時決定，因項目隨事態發展，政策局會掌握議員最新投票取態，就議員的關注需多花時間游說，強調無意撤回項目後不再提交。

民建聯何俊賢發言時稱，吐露港公路尚未開通，市民會認為大學機制出問題，若仍撥款「覺得不現實」；他稱不反對政府抽起項目，「但提交上來，可能對之前的（投票）決定有更改」。

工聯會何啟明稱，大樓位處東鐵線、東九龍走廊旁，「會否像現在中大二橋、理大的天橋一樣，被黑衣人霸佔、擲物，對市民造成危險？」他稱政府應解畫。

本身為理大校董的經民聯吳永嘉表示對政府收回撥款申請感失望，形容大學的發展是經過精心規劃，「每棟新的建築物、發展項目都有時間表，不知收回（項目）後何時重新提交，不知理大何時拿到14億元撥款」。

葉建源質疑政府是否對大學存敵意

教育界議員葉建源表示，項目已在事務委員會、工務小組討論，各界均認同撥款，質疑建制派改變是基於政治原因，對此感憂慮，「政府是否對大學存在敵意、要扼殺香港高等教育發展？」衛生服務界議員李國麟稱，社會現時嚴重缺乏物理治療、視光師等服務，相關項目不知何時可再審議，受損的不僅是業界不夠人手，而是社會要承擔政府和建制派無能的後果。

理大校董學生代表李傲然稱，抽起撥款意味原本預計2025年落成的大樓將遙遙無期，會影響醫療人員培訓；他批評建制派的言論是政治凌駕民生。被問到會否憂慮未來學生示威會導致更多撥款遭抽起，李傲然稱無辦法，強調政府有最大責任。

理大2013年已諮詢區會 「沒負面意見」

據立法會文件，有關項目是擴建理大校園，讓大學提供醫療相關培訓、滿足專職醫療務的需求。理大早於2013年已開始諮詢區議會，又諮詢校內教職員及學生，「理大沒有收到有關工程的負面意見」。根據財委會議程，未來項目包括醫院重建及擴建、中大興建教學科研大樓，其後則是具爭議的公務員加薪。

何啟明將於區議會選舉出戰觀塘栢雅選區，對手包括陳汶堅、陳宇明；李傲然參選大角嘴北選區，對手為劉柏琪。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕財委會 物理治療 葉建源 建制派 立法會

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