「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申

料獲捐數千萬 不講顏色理念

被問會否支援受催淚彈影響商戶、被催淚彈射中頭部危殆青年，以及在這期間墮樓青年的家屬，譚說會接受上述例子提出申請。

黃英豪、譚耀宗、唐英年和龔永德都是基金信託人，法律顧問為基本法委員會副主任譚惠珠。黃英豪表示，醞釀成立基金已有三數月，最近不幸事故多，令人嘆息，故提前向外公布；現時基金連銀行戶口也未有，暫透過他所屬「黃乾亨黃英豪律師事務所」處理捐款。

他說需支持的中小商舖和市民可填表申請，基金會秘書收到申請後，會按不同個案綜合評估，按具體情况確定援助金額和方式，亦會包括法律支援。他說，昨午曾探望被縱火焚身的李先生家人，亦有聯絡被掟磚不治的清潔工家屬，希望施援手。

被問到是否政府支援不足故他們成立基金，譚耀宗表示政府有其做法，受害者希望得到各方幫助，不會嫌多，基金亦希望送溫暖和窩心。

未提「支援因暴徒受損」目的 指章程未改

《明報》月初報道，「同舟人基金」公司註冊文件註明基金成立目的，是為6月《逃犯條例》修訂引發衝突以來受到「暴徒（rioters）」活動造成的個人受傷或資產損毁提供支援；不過，記者會上卻未提及是向受「暴徒」影響者提供支援。黃英豪說章程沒有改，記者會是細化針對個人、商舖活動。被問到申請有否政治要求，譚耀宗說該基金不講顏色和理念，至於會否公開捐款者則視乎捐款者意願。

（反修例風暴）