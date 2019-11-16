要聞
下一篇 上一篇

「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申

【明報專訊】全國政協常委唐英年、全國人大常委譚耀宗、全國政協委員黃英豪和龔永德發起的「同舟人基金」昨成立，譚耀宗在記者會稱，宗旨是呼籲港人本着「獅子山精神」有錢出錢、有力出力，支援6月起反修例風波受影響中小微企和受傷害的市民，亦會支持弘揚社會正能量活動。他說基金沒設定籌款目標，黃英豪則相信會有數以千萬計捐款。

料獲捐數千萬 不講顏色理念

被問會否支援受催淚彈影響商戶、被催淚彈射中頭部危殆青年，以及在這期間墮樓青年的家屬，譚說會接受上述例子提出申請。

黃英豪、譚耀宗、唐英年和龔永德都是基金信託人，法律顧問為基本法委員會副主任譚惠珠。黃英豪表示，醞釀成立基金已有三數月，最近不幸事故多，令人嘆息，故提前向外公布；現時基金連銀行戶口也未有，暫透過他所屬「黃乾亨黃英豪律師事務所」處理捐款。

他說需支持的中小商舖和市民可填表申請，基金會秘書收到申請後，會按不同個案綜合評估，按具體情况確定援助金額和方式，亦會包括法律支援。他說，昨午曾探望被縱火焚身的李先生家人，亦有聯絡被掟磚不治的清潔工家屬，希望施援手。

被問到是否政府支援不足故他們成立基金，譚耀宗表示政府有其做法，受害者希望得到各方幫助，不會嫌多，基金亦希望送溫暖和窩心。

未提「支援因暴徒受損」目的 指章程未改

《明報》月初報道，「同舟人基金」公司註冊文件註明基金成立目的，是為6月《逃犯條例》修訂引發衝突以來受到「暴徒（rioters）」活動造成的個人受傷或資產損毁提供支援；不過，記者會上卻未提及是向受「暴徒」影響者提供支援。黃英豪說章程沒有改，記者會是細化針對個人、商舖活動。被問到申請有否政治要求，譚耀宗說該基金不講顏色和理念，至於會否公開捐款者則視乎捐款者意願。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
早上平靜晚上燒車 留守者撤
早上平靜晚上燒車 留守者撤
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
逾百人科大追思周梓樂
逾百人科大追思周梓樂
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
4000穆斯林為香港祈福
4000穆斯林為香港祈福
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消