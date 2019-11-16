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羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳

【明報專訊】公務員事務局長羅智光昨以「群策群力應對危機」為題向全體公務員發信，稱最近曾有前線部門執行任務時出現「不協調事件」，提醒同事「必須迅速回應及澄清任何失實謠傳，或者涉及部門人員間的誤會，以正視聽，避免事件被放大及渲染，造成猜疑，影響士氣」。

工聯促跨部門協調「止暴」

工聯會昨要求政府推行「全城止暴大行動」，成立跨部門協調機制，並約見特首林鄭月娥會面。工聯會批評政府制暴無方，只有警隊肩負重任，其他部門在止暴制亂工作上猶如一盤散沙。會長吳秋北認為，跨部門機制應將政府所有部門力量集中配合，行政、立法和司法也應配合，令社會重回秩序。

民建聯和工聯會立法會議員昨早到各區與市民一起清理路障。工聯會立法會議員麥美娟表示，知道有熱心市民想自救，幫忙清理路障，若有市民想做這方面工作，工聯會願意組織。她說，工聯會有足夠安全措施，亦會評估環境，把市民安全放在首位。

離島區議員鄧家彪稱自己居於大埔，沙田、大埔、上水等市民均覺得社會放棄了他們。他代表新界東市民促政府盡快還原吐露港和大埔公路，還市民自由。他認為政府要「兩步走」，只有特首才能調動社會及企業資源，建議以專營和非專營巴士來往市區幾個點到大埔「拯救」居民。

麥美娟是區議會選舉葵青偉盈候選人，對手為冼豪輝；鄧家彪是沙田水泉澳候選人，對手有雷奕芳和盧德明。

（反修例風暴）

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