要聞
下一篇 上一篇

中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力

【明報專訊】正在外訪的國家主席習近平前日表示，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫任務。中聯辦負責人昨日表示，希望香港行政、立法、司法機關「互相配合、主動作為」，加上社會共同努力，更有效遏止暴力，恢復社會秩序。

中聯辦負責人稱，持續逾5個月的大規模違法暴力行徑，嚴重踐踏法治和社會秩序、嚴重破壞香港繁榮穩定、嚴重挑戰一國兩制原則底線，「已經將香港推到了極為危險的境地」。負責人指出，習近平表示將繼續堅定支持行政長官帶領特區政府依法施政、堅定支持香港警方嚴正執法等的「六個堅定」，不僅是中央對當前香港形勢的判斷，「更是具體的工作要求」；「六個堅定」表明中央將一如既往地支持香港，是香港戰勝當前困難的最堅強後盾，並體現中央「堅決反對和挫敗內外勢力圖謀干預、搞亂香港的堅定決心」。

港澳辦：習講話為港局勢指明路徑

港澳辦發言人楊光昨日亦表示，習近平有關香港局勢的重要講話，是中央政府在修例風波5個多月來「對止暴制亂工作發出的最強音」，深刻指出激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，明確宣示中央對香港局勢的基本立場和態度，明確提出當前最緊迫的任務，並為穩定香港局勢指明方向和路徑。

楊光稱，習近平的講話是「對林鄭月娥領導的特區政府的強有力支持」、對市民的鼓舞、對激進暴亂分子及幕後支持勢力的嚴厲警告。港澳辦將堅決貫徹落實講話精神，全力支持港府「依法加大對激進暴力犯罪活動的懲治力度」，盡快恢復社會正常秩序。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
早上平靜晚上燒車 留守者撤
早上平靜晚上燒車 留守者撤
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
逾百人科大追思周梓樂
逾百人科大追思周梓樂
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
4000穆斯林為香港祈福
4000穆斯林為香港祈福
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消