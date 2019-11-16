中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力

中聯辦負責人稱，持續逾5個月的大規模違法暴力行徑，嚴重踐踏法治和社會秩序、嚴重破壞香港繁榮穩定、嚴重挑戰一國兩制原則底線，「已經將香港推到了極為危險的境地」。負責人指出，習近平表示將繼續堅定支持行政長官帶領特區政府依法施政、堅定支持香港警方嚴正執法等的「六個堅定」，不僅是中央對當前香港形勢的判斷，「更是具體的工作要求」；「六個堅定」表明中央將一如既往地支持香港，是香港戰勝當前困難的最堅強後盾，並體現中央「堅決反對和挫敗內外勢力圖謀干預、搞亂香港的堅定決心」。

港澳辦：習講話為港局勢指明路徑

港澳辦發言人楊光昨日亦表示，習近平有關香港局勢的重要講話，是中央政府在修例風波5個多月來「對止暴制亂工作發出的最強音」，深刻指出激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，明確宣示中央對香港局勢的基本立場和態度，明確提出當前最緊迫的任務，並為穩定香港局勢指明方向和路徑。

楊光稱，習近平的講話是「對林鄭月娥領導的特區政府的強有力支持」、對市民的鼓舞、對激進暴亂分子及幕後支持勢力的嚴厲警告。港澳辦將堅決貫徹落實講話精神，全力支持港府「依法加大對激進暴力犯罪活動的懲治力度」，盡快恢復社會正常秩序。

（反修例風暴）