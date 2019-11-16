要聞
下一篇 上一篇

張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦

【明報專訊】反修例示威持續逾5個月，多個政府部門的公務員被捕，政務司長張建宗昨表示，公務員事務局長昨午發出通告，相關被捕公務員會即時停職。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭形容，未定罪就停職，猶如即捕即解，令人摸不着頭腦，今天會向有關當局查詢。

張：如常回崗位 社會難接受

張建宗昨傍晚聯同公務員事務局長羅智光、運輸及房屋局長陳帆、教育局長楊潤雄和政制及內地事務局長聶德權舉行跨部門記者會。張表示，政府對公務員違法「零容忍」，「如果公務員參與這些違法活動被捕後，仍能如常回到他們的崗位繼續工作，社會難以接受」。他又表示，發出通告也是要向公務員發放信息，要求他們不要參與違法活動。羅智光亦表示，公務員被裁定干犯刑事罪行，除要受法律制裁，政府也必定按既定機制對他們採取紀律行動。

羅不同意警方有濫捕問題，而當被問及政務司長辦公室助理文書主任涉旺角非法集會被捕，司局長如何回應，羅智光拒絕回應個別個案，也沒透露至今被捕及被停職公務員數字。他表示，政府一直有機制勒令公務員停職，過往亦有案例。他強調停職安排是保障公衆利益，當公務員進行違法活動後，不應該讓他能返回工作崗位。「如果他可以若無其事上班，社會難以接受」。

梁籌庭：需澄清工資假期問題 今查詢

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，昨日開始同事有收到相關通告，工會收到很多查詢。他說大家都不明白，「似即捕即解咁，令人摸不着頭腦」。他表示，以往公務員若被法庭定罪，行為導致政府聲譽受損，會受委員會聆訊或強制離職，但今次是未定罪就被停職。他認為政府需澄清被停職後的工資及假期問題，以及如後來該公務員被判無罪，政府會如何處理，他今天會向有關當局查詢。

就有中大示威者關注本月24日的區議會選舉會否被停止，聶德權表示政府對於辦好選舉有決心，會盡力讓選舉如期、安全、有序舉行。他舉例說，若繼續有堵路、破壞基建等情况，令市民出行具風險，則要評估風險再決定是否押後。他又認為，若示威者要求區選順利舉行，但繼續進行危害社會安全行為，是「邏輯有問題、本末倒置」。

另外，就下周會否繼續停課，楊潤雄回應稱每次停課都是艱難決定，因為要考慮到學童在家照顧及學習權利的問題。他表示暫時未能回答下周是否仍需停課。

（反修例風暴）

相關字詞﹕梁籌庭 聶德權 楊潤雄 陳帆 羅智光 張建宗 跨部門記者會

上 / 下一篇新聞

中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
中大理大校長譴責佔校園促離開 張建宗拒允示威者條件 吐露港公路重開7小時再堵
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
拆局：被指暴亂第一責任人 九大校長聲明「還擊」
早上平靜晚上燒車 留守者撤
早上平靜晚上燒車 留守者撤
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
3小時兩記招 「保區選」訴求惹不滿
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
中大大馬生提早回國 專車接走宿領館一夜
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
堵路影響浸會醫院 一成半手術取消 醫生路障貼告示 籲人道考慮開路
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
再堵吐露港公路 汽油彈阻前行
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
政府免費渡輪往來大埔烏溪沙
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
梁美芬引特權法查反修例 未提警暴 查事件因由外部干預 泛民質疑有前設不公道
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
中聯辦：盼三權「主動作為」遏暴力
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
羅智光促公務員 須迅速澄清謠傳
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
「同舟人基金」成立 稱催淚彈受害亦可申
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
網民稱發現子彈 防暴警柴灣搜尋
逾百人科大追思周梓樂
逾百人科大追思周梓樂
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
抽起理大擴建撥款 張建宗：非罰大學 建制議員：大學衝突 或改投票決定
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
高院延長網禁令 官稱暴力示威者「罪犯」
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
連儂牆與人爭執 兄弟動粗判罰款
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
女生涉藏鎅刀 官質疑控方「案情嚴重」判斷
4000穆斯林為香港祈福
4000穆斯林為香港祈福
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
鄭若驊倫敦遇示威 被包圍跌倒 鄭稱身受「嚴重傷害」 林鄭譴責「襲擊」
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
美參議院加快審議 港人權法案最快周一通過
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
前線喝記者：係要搞你 警稱語氣激動不理想
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
中磚翁案列謀殺 警料黑衣人擲中 食環促承辦商速處理勞保 已轉介社署
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
警認催淚彈或釋二噁英 批示威者燒膠毁地球
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
防暴警水淋傷頭者被批「水刑」 警：有泥沙
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消
嶺大教大改網上教學 中大下周畢業禮取消