張建宗：公僕被捕即停職 工會：如即捕即解 摸不着頭腦

張：如常回崗位 社會難接受

張建宗昨傍晚聯同公務員事務局長羅智光、運輸及房屋局長陳帆、教育局長楊潤雄和政制及內地事務局長聶德權舉行跨部門記者會。張表示，政府對公務員違法「零容忍」，「如果公務員參與這些違法活動被捕後，仍能如常回到他們的崗位繼續工作，社會難以接受」。他又表示，發出通告也是要向公務員發放信息，要求他們不要參與違法活動。羅智光亦表示，公務員被裁定干犯刑事罪行，除要受法律制裁，政府也必定按既定機制對他們採取紀律行動。

羅不同意警方有濫捕問題，而當被問及政務司長辦公室助理文書主任涉旺角非法集會被捕，司局長如何回應，羅智光拒絕回應個別個案，也沒透露至今被捕及被停職公務員數字。他表示，政府一直有機制勒令公務員停職，過往亦有案例。他強調停職安排是保障公衆利益，當公務員進行違法活動後，不應該讓他能返回工作崗位。「如果他可以若無其事上班，社會難以接受」。

梁籌庭：需澄清工資假期問題 今查詢

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，昨日開始同事有收到相關通告，工會收到很多查詢。他說大家都不明白，「似即捕即解咁，令人摸不着頭腦」。他表示，以往公務員若被法庭定罪，行為導致政府聲譽受損，會受委員會聆訊或強制離職，但今次是未定罪就被停職。他認為政府需澄清被停職後的工資及假期問題，以及如後來該公務員被判無罪，政府會如何處理，他今天會向有關當局查詢。

就有中大示威者關注本月24日的區議會選舉會否被停止，聶德權表示政府對於辦好選舉有決心，會盡力讓選舉如期、安全、有序舉行。他舉例說，若繼續有堵路、破壞基建等情况，令市民出行具風險，則要評估風險再決定是否押後。他又認為，若示威者要求區選順利舉行，但繼續進行危害社會安全行為，是「邏輯有問題、本末倒置」。

另外，就下周會否繼續停課，楊潤雄回應稱每次停課都是艱難決定，因為要考慮到學童在家照顧及學習權利的問題。他表示暫時未能回答下周是否仍需停課。

（反修例風暴）