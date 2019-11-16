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百特別任務警宣誓 穿懲教服 肩章列身分

【明報專訊】警務處長前日委任近100名懲教人員擔任「特別任務警察」，警方稱該批人員昨早已宣誓，未來數天會接受基本訓練。警方亦說，該批懲教人員執勤時會穿上懲教制服，肩章會用中英寫明是特別任務警察，但因涉及行動細節，未能披露執勤詳情。

警察公共關係科總警司謝振中昨表示，有關的懲教人員已完成宣誓，警方會提供基本訓練，並會帶他們熟悉實地環境工作。他說，該批懲教人員執勤時會穿上懲教制服，膊頭有肩章，會用中英清晰寫明是特務警察，公眾可識別。被問有關人員未來工作地點、會否參與前線行動，謝則以涉行動細節為由未能披露詳情。

警方：已不斷訓示勿遮呼號

另外，警方早前公布，處理示威的警員須佩戴「行動呼號」，惟至近日亦有不少警員沒佩戴，或以物件遮蓋「白卡」或「藍卡」。被問警方如何執行、不遵從警員會否懲處，行動部高級警司汪威遜稱管方留意到有關情况，好希望保持投訴機制，已不斷提醒及訓示警員不要遮蓋行動呼號。惟他說，現機制下警員「唔會匿埋唔知去咗做咩」，又稱警員穿許多裝備，又有被示威者淋鏹水、擲汽油彈的風險，「我們為了顧住自己的安全，其實根本無辦法再去突個number出來」，稱「顧唔到咁多」。

汪表示，警隊正持續改進有關機制，包括統一特定位置佩戴行動呼號，但亦要考慮「掛出嚟會唔會跌」，稱需時處理，「好快不久將來」能推出。他亦稱，「行動呼號不是單一辨認（警員）的方法」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例 藍卡 白卡 行動呼號 謝振中 懲教署 特別任務警察

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